Comprensible posición de Julio Hazim

Creado: Actualizado:

Siempre hemos considerado al doctor Julio Hazim como el comentarista de la televisión más ingenioso y original, merecedor por su exitosa y dilatada carrera del Premio Nacional de Periodismo o cualquier otro galardón de la comunicación por su impronta y legado en esa competitiva actividad. Comprendemos y entendemos lo difícil y engorroso que es para el incisivo y agudo analista político y social, asumir una postura pública con relación al escandaloso caso de Senasa, que ha provocado la justa indignación de la sociedad porque como ha dicho repetidas veces, el principal acusado, Santiago Hazim, es su sangre, su familia, pero que en este caso ya ha sido condenado de antemano por las altas instancias del poder por la gravedad de los supuestos ilícitos.

Los que me conocen y me leen saben que no soy dado a hacer leña del árbol caído y que en situaciones tan bochornosas como esta acudimos al extinto decano del