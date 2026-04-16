El Banreservas se consolida a diario

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Después de salir airoso de una aviesa e infundada campaña de descrédito que chocó con la histórica solidez y confianza del Bando de Reservas, la gestión del Dr. Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de esa poderosa institución financiera sigue acumulando logros.

El último de esos peldaños ha sido el de la revista internacional GLOBAL FINANCE que le otorgó al Banco de Reservas cuatro importantes reconocimientos, entre ellos el de Mejor Banco de la República Dominicana, posicionándose como referente del sistema financiera nacional.

¡Enhorabuena!

Este es es uno de los esos reconocimientos se producen en momentos de grandes turbulencias económicas a nivel mundial a consecuencia de la guerra entre los Estados Unidos, Israel e Irán, que se ha extendido a todo el golfo pérsico. Y mantiene en tensión los mercados e impacta de manera sensible los bolsillos de de nuestros pueblos.