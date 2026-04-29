Basura que genera futuro

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En un paso que marca la ruta hacia una gestión más moderna y sostenible, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, junto a la Liga Municipal Dominicana y la Federación Dominicana de Municipios, presentó la segunda edición revisada de la Guía para la Formulación de los Planes Municipales de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

La iniciativa llega en un momento en que la República Dominicana enfrenta una creciente presión por el aumento de los residuos sólidos, impulsado por el crecimiento urbano, el consumo masivo y la débil cultura de reciclaje.

Los vertederos a cielo abierto, aún predominantes en muchos municipios, no solo representan un problema sanitario, sino también una oportunidad desperdiciada.

Y es precisamente ahí donde debe cambiar la visión: la basura no es el final del ciclo, sino el inicio de uno nuevo.

En países industrializados, los residuos sólidos se han convertido en una fuente estratégica de energía. A través de tecnologías como la captura de biogás, principalmente gas metano generado por la descomposición de materia orgánica, se produce electricidad capaz de alimentar comunidades completas.

Este modelo, ampliamente utilizado en Europa y América del Norte, no solo reduce la contaminación, sino que transforma los vertederos en activos energéticos.

Más ambicioso aún es el caso de China, donde la valorización de residuos ha alcanzado niveles industriales. Grandes plantas de incineración con recuperación energética procesan miles de toneladas de basura diariamente, generando electricidad a partir de casi todos los desechos urbanos.

Este enfoque, aunque requiere alta inversión y estrictos controles ambientales, demuestra que el problema de la basura puede convertirse en parte de la solución energética.

Para la República Dominicana, la implementación efectiva de los Pmgirs representa una oportunidad histórica. No se trata solo de mejorar la recolección o clausurar vertederos, sino de diseñar un sistema integral que incluya reciclaje, compostaje y, sobre todo, valorización energética.

El país, con su alta dependencia de combustibles fósiles importados, podría encontrar en sus residuos una fuente complementaria de energía limpia y constante.

Sin embargo, el reto no es únicamente técnico, requiere voluntad política, inversión sostenida y una transformación cultural que involucre a la ciudadanía. Separar residuos en origen, fomentar el reciclaje y apoyar iniciativas municipales serán piezas fundamentales para que este modelo funcione.

La guía presentada por las autoridades es un avance importante, pero su éxito dependerá de la ejecución. La historia dominicana está llena de buenos planes que se quedan en el papel. Hoy, más que nunca, se necesita pasar de la teoría a la acción.

Convertir la basura en energía no es una utopía. Es una decisión. Y el país tiene ante sí la oportunidad de tomarla.