Los beneficios del Vicks VapoRub

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Los principales ingredientes del Vicks VapoRub que conocemos desde hace tiempo como aliado para aliviar los síntomas de la gripe son: alcanfor, mentol y eucalipto. No se quien lo representa, ni tengo nada que ver con el producto, pero me llamó la atención todos los otros usos que tiene y quise compartirlos. El Vicks también alivia el dolor de cabeza frotando un poco en la frente. Funciona como repelente de insectos si deja abierto un pomo de Vics o se lo unta en la piel. Los gatos y perros evitan el olor del Vicks VapoRub, por lo que dejando un pote en aquellos lugares prohibidos donde suelen hacer sus necesidades o muebles que no quiere que dañen, los ahuyentará.

El Vicks VapoRub también ayuda a eliminar las estrías. Para eliminar los moretones, frote un poco tres veces al día. Seca las espinillas. Relaja los músculos estresados masajeando.

Para mi sorpresa, leí que haciendo una mezcla de 1 cucharada de alcanfor pulverizado, una cucharada de alcohol, una cucharada de bicarbonato de sodio y un pote de Vicks VapoRub, hasta obtener una pasta, aplicar en el abdomen antes de hacer ejercicios cubriendo con papel plástico de cocina esa zona y luego de finalizar los ejercicios enjuagar con suficiente agua tibia tres veces por semana, ayudará a quemar esa grasa indeseable haciendo el mismo efecto que cremas adelgazantes.

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Esta fórmula ayuda a esos ramos de flores que nos regalan nos dure más: 4 partes de agua, una parte de Sprite no de dieta, y 4 gotas de cloro.

Se decía que un papel no podía doblarse más de 7 veces, pero el récord actual es de 13 veces logrado por un estudiante de Southborough, Massachusetts.