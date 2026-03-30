Sobre Thomas Jefferson

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Thomas Jefferson, autor de la declaración de Independencia de los Estados Unidos y tercer presidente norteamericano, quedó viudo. Posteriormente tuvo una relación íntima con su esclava, Sally Hennings, 28 años menor que él, hermana de padre de Marta, la esposa fallecida de Jefferson. Tuvo 6 hijos de su amor, criándose 4 de ellos.

Durante la misión diplomática de Jefferson en París, Francia, Sally con 14 años, fue enviada en un barco hacia esa ciudad acompañando a la hija del diplomático y durante su estadía en París, se educó, aprendió francés y costura. Aun pudiéndose quedar en París, libre, regresó con la familia para Monticello, la plantación y hogar de Jefferson donde nunca dejó su etiqueta de esclava, pero con muchos privilegios, igual que sus hijos.

La isla brasileña de Ilha de Queimada Grande, bautizada como Isla de las Serpientes tiene una población tan numerosa de la víbora Lancehead dorado, considerada de las más venenosas del mundo, razón por la cual el gobierno brasileño tiene prohibido las visitas. Solo se permite ir a equipos de investigación siempre con médicos y preparados para cualquier eventualidad.

La “triscaidecafobia” es el miedo irracional que siente una persona hacia todo lo relacionado con el número 13. Aunque no parezca, es muy común, lo que ha causado que en muchos edificios y ascensores se omita pasando del 12 al 14. También hay líneas aéreas donde no existe la línea 13 de asientos.

Las abejas pueden reconocer rostros humanos y recordarlos. Aprenden a identificar y memorizan la disposición espacial de la boca, nariz y boca como patrones y tienen la capacidad de recordarlos por un tiempo.