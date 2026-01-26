Buenas previsiones del FMI y BM para economía RD 2026

Creado: Actualizado:

Las estadísticas importan mucho más que el relato. Primero, porque no obstante, las tensiones geopolíticas, con Estados Unidos, China y Rusia intentando repartirse el mundo, aranceles y la incertidumbre que genera que se ha consolidado como la norma, no la excepción, excelente es el pronóstico del FMI y Banco Mundial, este año la economía dominicana crece 4.5%, sobre la media de 3.3% prevista para la economía mundial y 2.3% America Latina y el Caribe, impulsada por turismo, los servicios, construcción y zonas francas, y por el lado de la demanda, el consumo y la inversión, es decir la demanda interna.

Segundo, todos los años no son buenos para las economías, el 2025 no lo fue para nosotros desde el punto de vista del crecimiento del PIB real, aumentó 2.3%, menos de la mitad del año anterior (5%) y poco más de la tercera parte del promedio de 6.6% años 2021-2024. La oposición política no avanza antes el electorado desde que perdió el poder en agosto de 2019, porque repite su debilidad de hablar sin analizar de manera rigurosa las estadísticas, lo hizo recientemente atribuyendo la ralentización del crecimiento a menor consumo por aumento de la canasta familiar, y de la demanda interna.

El Banco Mundial, sin haber sido sus intenciones, los mando callar, a hacer silencio, no tienen un verdadero conocimiento de las estadísticas, calificó de impresionante el trabajo de Luis Abinader y su Gobierno en los años 2020-2025, resaltó el crecimiento económico con estabilidad de precios, reducción de la pobreza, aumento de salarios, el mínimo entre los 10 mas altos de América Latina y el Caribe. Agrego yo, como consecuencia de ese sostenido crecimiento, a final de 2024 el PIB per cápita de los dominicanos superó en 2% el promedio de America Latina y el Caribe, un avance gigantesco, en el 2000 era un 40% menor al promedio de la Region.

Sobre el menor consumo de las familias y caída de la demanda interna, también lo desmienten las estadísticas, como demuestro a continuación fue lo contrario, la demanda interna contribuyó positivamente y la demanda externa neta descontó al crecimiento del pasado año. Para que hagan sus números, lo comprueben, explico a la oposición política cómo hacer los cálculos, lo hago a continuación como acostumbro con mis estudiantes escuela de economía PUCAMAIMA.

En 2025, el valor nominal de las exportaciones de bienes ascendió a US$ 14.645,23 millones y a US$30,146.75 millones las importaciones, como consecuencia, el déficit comercial (valor nominal exportaciones menos valor nominal importaciones) se redujo en -10.4%, hasta US$1,793.75 millones, comparado con el 2024, de -US$17,295.27 millones a -US$15,501,52 millones, respectivamente.

La diferencia porcentual de -10.4%, menos la caída promedio de -9.05% de los precios en el mercado internacional (uso dato de la OMC), implica que en volumen el sector exterior neto decreció -1.35% en 2025.

Es decir, el saldo exterior neto hizo una aportación negativa de -1.35% y positiva en 3.65% la contribución de la demanda interna, al crecimiento del PIB real de 2.3% en 2025, un hallazgo que claramente contradice el discurso de la oposición política. Resta por saber, no hago los cálculos porque se acabó el espacio, los porcentajes aportados por el consumo e inversión de familias, empresas privadas y sector público, ejercicio de descomposición del crecimiento que dejo a la oposición política. Termino con la siguiente reflexión, Trump, su arancel medio efectivo de 18,5%, no se distancia del 20% que aplicó el presidente Herbert Hoover a los productos agrícolas e industriales importados en junio de 1930, para los historiadores una de las razones de la Gran Depresión.