Cambios estructurales en los flujos comerciales glogales

Cambios fundamentales y profundo que el comercio internacional resiste, aunque se reestructura y cambia de direcciones. En enero-junio 2025 el incremento de los flujos comerciales alcanzó 300 mil millones de dólares. Sin embargo, hay matices; el incremento fue del 1,5% en el primer trimestre y casi el 2% en el segundo, pero, esencialmente por incrementos en los precios, mientras que el volumen físico del intercambio apenas aumentó un 1%. A su vez, se mantuvo el déficit comercial de EE. UU. y el superávit de China.

La OMC pronostica un crecimiento del comercio de 2,4% en 2025, muy por encima del 0,9 estimado antes.

Según la agencia Bloomberg se está registrando un reseteo estructural del comercio global; economías que habían mantenido gran dependencia del mercado estadounidense están rediseñando sus alianzas comerciales, diversificando cadenas de suministros y acercándose a nuevos socios que brinden más estabilidad y seguridad ante la batería arancelaria de EEUU. En consecuencia, hasta el 85% del comercio mundial toma ahora rutas distintas a las tradicionales EE. UU.-socios: Canadá compra autos a México en vez de a EE. UU., China incrementa sus compras de soja en América del Sur, lo que aterrorizó a los productores estadounidenses, obligando a Trump a negociar con China y atenuar su agresividad.

Exportaciones chinas a EE. UU. en agosto cayeron 33% pero aumentaron 23% hacia el sudeste asiático -principal socio-, 10% hacia la Unión Europea y 26% hacia África. Un fuerte cambio de dirección. Recuérdese que, si en 2017 las exportaciones chinas a Washington equivalían al 21% de sus exportaciones totales, previendo la tendencia que se anunciaba, había reducido esa proporción al 12% cuando Trump lanzó su barraje arancelario.

La tendencia se refleja igualmente en la logística marina; la operadora International Container Terminal Services (Filipinas) reporta un mayor volumen de cargas a destinos diferentes a EE. UU. Las rutas Asia-Europa y Asia-África aumentan el flujo en tanto declina el corredor EEUU-Asia. Europa se ve urgida a firmar el Tratado con Mercosur postergado por años en tanto negocia con otros socios.

El incremento del comercio tecnológico es otro factor de cambio con la IA impulsando las cadenas globales que podrían elevar el comercio, de acuerdo con la OMC, entre 34 y 37% para 2040.

Los cambios se deben a impactos geopolíticos, tecnológicos y regulatorios promoviendo un comercio global más multipolar. Como siempre, las naciones más pequeñas y vulnerables del sur global corren mayores riesgos.