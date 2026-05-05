Canal 3: Danny Alcántara triunfó en buena lid

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El reconocido empresario mediático Danny Alcántara, del Grupo ACD Media, ha obtenido en buena lid ganancia de causa en el contencioso que disputa con Juan Ramón Gómez Díaz, presidente de Telemicro, por la titularidad y control del canal 3 VHF, que representa una atractiva licencia para operar dentro del Plan de Transición Analógica a la Televisión Terrestre Digital (TTD), la innovación de alta tecnología aplicada en el país por el Indotel, a instancias de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT) de la ONU.

Para que Alcántara finalmente lograse emitir la señal y la programación de “Ahora TV (Canal 3)”, ha sido necesario atravesar un litigio cuyo desenlace involucró la decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), una sentencia firme del Tribunal Superior Administrativo (TSA), una resolución definitiva del Indotel, un interviniente voluntario del juicio en la persona jurídica Franasyl, S. A., y la aportación de las pruebas documentales y testimoniales condignas a la propiedad adquirida.

La SCJ, mediante sentencia evacuada en febrero del 2025, devolvió al TSA su resolución impugnada tras determinar que el fallo estuvo viciado porque desnaturalizó los hechos. Al acoger el expediente devuelto, el TSA rechazó el pedimento de Telemicro para que se le reconociera el derecho de uso y explotación del Canal 3 VHF, así como la modificación del Plan de Frecuencia, por considerar que son atribuciones exclusivas y administrativas del Indotel.

Para entender cómo el periodista y empresario Danny Alcántara obtuvo la licencia para operar el canal 3 VHF Tecnología Digital, basta decir que la adquirió mediante compra al consorcio Franasyl, S. A., que preside Abraham (Chichí) Selman, a cuyo favor el Consejo Directivo del Indotel, en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, emitió la Resolución 143-2024 que otorgó la licencia que ampara el derecho de uso en la banda de frecuencia 578-584 megahertz, (Canal físico 32), para operar el servicio de televisión terrestre digital (TTD) a través del canal virtual 3 en el territorio nacional.

Asimismo, Indotel ordenó la emisión del correspondiente certificado de licencia a nombre de la sociedad Franasyl, S. A., que refleja la autorización otorgada mediante la resolución de marras y contiene las cláusulas y condiciones especificadas en el Reglamento de Autorizaciones para Servicios de Telecomunicaciones. El certificado fue traspasado al Grupo ACD-Media, propiedad de Alcántara.

En cambio, los argumentos esgrimidos por Gómez Díaz para intentar apropiarse del canal 3, resultaron indefendibles a la luz del derecho y bajo las consideraciones del Indotel, entidad que sustentó su resolución bajo el argumento de que una comunicación del año 2004, que el Grupo Telemicro sustentaba como alegada prueba, “era un acto administrativo temporal con carácter precario, que solo reconocía un derecho para fines de prueba y no para la habilitación técnica definitiva”.

En el ínterin, Alcántara, un periodista que alzó el vuelo profesional junto a Gómez Díaz, pero de vocación empresarial independiente, controla a través de ACD-Media dos canales de televisión cobertura nacional con señal 100% digitales: Ahora TV (Canal 3) y Catorce TV (Canal 14). Además, emisoras de radio. El triunfo en buena lid.