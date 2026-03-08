Carolina contra Goliat

Creado: Actualizado:

La historia del joven pastor que derrotó a Goliat es una de las metáforas más poderosas de la humanidad. No se trata únicamente de la victoria del pequeño frente al gigante, sino del triunfo de la convicción frente a la fuerza bruta, de la estrategia frente al poder aparentemente invencible.

En la política dominicana, esa imagen empieza a aparecer alrededor de una figura que, sin haber lanzado formalmente su candidatura presidencial, ya genera reacciones, resistencias y hasta intentos de descalificación: Carolina Mejía.

Primera mujer en ocupar la alcaldía del Distrito Nacional, Carolina ha construido una carrera política que combina honestidad, gestión y cercanía con la gente. Pero más allá de su rol institucional, lo interesante es cómo su nombre gravita dentro del escenario presidencial del Partido Revolucionario Moderno.

Mientras otros aspirantes aceleran campañas internas, despliegan estructuras o miden fuerzas, Carolina ha optado por una estrategia distinta: mantenerse concentrada en su rol como alcaldesa. Esa decisión, lejos de debilitarla, parece fortalecer su imagen.

Porque en política también ocurre algo curioso: cuando una figura no grita su ambición, a veces el país empieza a susurrar su nombre y eso desespera a quienes se sienten inferiores, aunque se vendan como gigantes.

Y es ahí donde aparece el Goliat.

Los gigantes en política no siempre son una sola persona. A veces son estructuras disfrazadas, grupos de poder o sectores que prefieren candidatos más previsibles. Frente a esos poderes, cualquier liderazgo que emerja desde la conexión ciudadana suele incomodar.

Carolina parece estar caminando justamente por esa línea. Sin estridencias, sin confrontaciones abiertas, pero con una presencia que cada día resulta más visible. Su carisma, su trato afable y una forma de hacer política menos agresiva la distinguen dentro de un escenario donde muchas veces el ruido sustituye al liderazgo.

Eso explica por qué incluso antes de oficializar una aspiración, ya hay quienes intentan fallidente minimizarla o colocarla en la sombra de otros nombres, una táctica típica cuando el oponente es mujer.

Pero esa antigua historia bíblica deja una enseñanza clara: los gigantes suelen confiar demasiado en su tamaño.

Y la política, como la historia, ha demostrado muchas veces que las batallas no siempre las gana quien se vende como “el fuerte”, sino quien logra conectar con el momento, con la gente y con el deseo de cambio.

Y no, no es que Carolina sea una figura menor dentro del escenario político dominicano; es que el adversario que ciertos sectores intentan proyectar como invencible luce, en muchos casos, más como una construcción mediática que como una fuerza política verdaderamente consolidada. Y la historia política, aquí y en cualquier parte del mundo, ha demostrado que los gigantes levantados sobre percepciones y titulares suelen desvanecerse cuando llega la hora de medir liderazgo real frente a la gente.

En el Día Internacional de la Mujer, la política dominicana podría estar presenciando algo más que una aspiración presidencial: el recordatorio de que incluso los gigantes más grandes pueden tambalear cuando una mujer decide dar el paso al frente.