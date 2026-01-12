Sin estrategas no hay comunicación: solo ruido y reacciones mediáticas

Creado: Actualizado:

La velocidad del ecosistema digital ha dejado atrás a instituciones que todavía gestionan su comunicación con esquemas propios del siglo pasado, revelando la urgencia de incorporar estrategas capaces de interpretar y orientar el sentido público en un entorno cada vez más complejo y cambiante.

El acelerado y multidimensional desarrollo de las redes sociales y las plataformas digitales constituye un factor decisivo en la democratización contemporánea de la participación ciudadana. En pleno siglo XXI, las personas —sin importar su nivel educativo o condición socioeconómica— cuentan con múltiples canales para expresar opiniones, manifestar satisfacción o inconformidad y hacer público el estado de sus emociones.

Sin embargo, la expansión y desarrollo del ecosistema digital también ha puesto en evidencia una preocupante incapacidad institucional para gestionar la complejidad comunicacional actual. Allí donde se requieren profesionales capaces de interpretar el entorno, anticipar escenarios y articular narrativas, proliferan operativos que reducen la comunicación a tareas mecánicas y mediáticas de publicación. En un contexto marcado por crisis recurrentes, esta brecha se convierte en un riesgo real para la legitimidad, reputación, credibilidad, imagen pública y la sostenibilidad de gobiernos, empresas y organizaciones sociales.

El siglo XXI se caracteriza por la hiperconectividad, la inmediatez y la fragmentación del discurso público. La información circula con velocidad, intensidad emocional y un alcance que supera cualquier estructura tradicional. Aun así, muchos gobiernos, organizaciones y marcas continúan operando bajo concepciones y lógicas comunicacionales analógicas, incapaces de responder a la volatilidad del entorno y a las nuevas dinámicas de interacción ciudadana.

El rol del estratega comunicacional

Desde la perspectiva académica y profesional, el estratega comunicacional es el responsable de diseñar, articular y evaluar políticas y acciones de comunicación alineadas con los objetivos institucionales. Su labor integra análisis del entorno, segmentación de públicos, construcción de narrativas, selección de canales y gestión de activos intangibles. En esencia, actúa como arquitecto del sentido institucional, garantizando coherencia, pertinencia y oportunidad en cada mensaje.

Su función no se limita a transmitir información. Implica construir sentido, orientar percepciones y fortalecer la legitimidad de una gestión ante sus grupos estratégicos y de interés. Para lograrlo, lo ideal es contar con estructuras comunicacionales donde estrategas y operativos trabajen de manera articulada, cada uno desde su especialidad, pero bajo una visión y dirección común.

La improvisación ya no es una opción. En un entorno donde la opinión pública se mueve en segundos, la ausencia de estrategia no solo debilita la gestión: la expone. La comunicación dejó de ser un accesorio administrativo para convertirse en un pilar de gobernanza. Sin estrategas comunicacionales, los gobiernos, instituciones, empresas y las marcas seguirán reaccionando tarde y mal ante una realidad que no espera.

Dicho en otras palabras, el estratega comunicacional es un especialista de alto nivel que opera en la intersección entre la comunicación, la gestión institucional y el análisis sociopolítico. Su función no se limita a transmitir mensajes: implica construir sentido, orientar percepciones y fortalecer la legitimidad de una gestión gubernamental o de una organización ante sus grupos estratégicos y de interés. A juzgar por los hechos, en los ámbitos gubernamental, empresarial, corporativo y social faltan estrategas y sobran operativos comunicacionales.

En la nueva realidad, la comunicación —más allá de su modalidad— dejó de ser un accesorio operativo para convertirse en un eje estructural y estratégico de la gestión. En ese terreno, el estratega comunicacional actúa como arquitecto del sentido, responsable de articular mensajes que no solo informen, sino que orienten, expliquen, prevengan y, sobre todo, generen confianza. Su trabajo no se reduce a redactar comunicados o administrar redes sociales; su función es mucho más profunda: conectar los objetivos institucionales con las expectativas de la ciudadanía, traduciendo decisiones complejas en narrativas comprensibles y coherentes.

Estratega vs. operativo

La efectividad —positiva o negativa— de las políticas, objetivos, estrategias y actividades de comunicación en los ámbitos gubernamental, corporativo y social está directamente relacionada con la presencia o ausencia de estrategas comunicacionales capaces. Para nadie es un secreto que, en la mayoría de las estructuras de comunicación, ya sea en entornos públicos, privados o en organizaciones sociales, abundan los operativos comunicacionales y brillan por su ausencia los estrategas. En este sentido, conviene destacar que la confusión entre estrategia y operación constituye una de las dificultades más persistentes en la planificación, gestión y control de la comunicación contemporánea.

Como se sabe, el estratega comunicacional es un profesional que forma parte del equipo estratégico de cualquier gobierno, corporación, marca o entidad no gubernamental. Entre sus tareas más habituales figuran construir marcos interpretativos, anticipar escenarios de riesgo, diseñar arquitecturas narrativas coherentes y consistentes, gestionar la legitimidad institucional y comprender la dimensión simbólica, política y social de la comunicación. En fin, su función no consiste en pasar el tiempo elaborando y publicando contenidos a diestra y siniestra —muchas veces desconectados de la realidad que pretenden representar—; por el contrario, su tarea sustancial es pensar de manera crítica y holística la comunicación como un sistema de gobernanza que aporta alto valor agregado a la gestión general.

En la gestión mediática de la comunicación es común observar al talento humano realizando actividades internas y externas de carácter operativo y de corto plazo. En la mayoría de los casos, estas acciones provienen únicamente de las áreas o mandos de mayor jerarquía, lo que termina silenciando y opacando los logros generados por instancias inferiores dentro de la estructura organizacional.

Pensar, decir y actuar con visión de largo plazo no son atributos que caractericen el quehacer de los operativos comunicacionales. Está comprobado que su trabajo es necesario, pero insuficiente para sostener de manera positiva la comunicación institucional y comercial en contextos de alta complejidad y en entornos propensos a operar bajo condiciones de crisis. En síntesis, el quehacer cotidiano del operador comunicacional se limita a ejecutar tareas mediáticas y rutinarias, manejar de forma reactiva los canales tradicionales y digitales, publicar mensajes internos y externos sin criterio estratégico, reaccionar a estímulos inmediatos y operar sin visión sistémica ni capacidad analítica o crítica.

Un estratega, en cambio, piensa, decide, analiza y anticipa eventos que pueden poner en riesgo los activos tangibles e intangibles de gobiernos centrales, agencias públicas, empresas, organizaciones no gubernamentales y marcas. El estratega comunicacional, en cada momento, lugar y circunstancia, sabe qué decir, cómo decirlo, cuándo decirlo, por dónde comunicarlo y con qué frecuencia hacerlo. El operativo, por su parte, se limita a difundir informaciones, ejecutar tareas mediáticas de muy corto plazo y reaccionar ante crisis internas o externas. En cualquier ámbito, la figura del estratega garantiza y agrega valor a la gestión interna y externa de la comunicación.

A manera de epílogo

En el entorno comunicacional actual, la improvisación y la actuación mediática son errores que se pagan caros. Si los gobiernos, instituciones y marcas desean sobrevivir en un ecosistema digital que cada vez facilita más la voz y la participación de los ciudadanos —sin importar sus condiciones socioeconómicas o su nivel sociocultural— necesitan el acompañamiento cercano y continuo de estrategas, no de operadores de redes ni simples redactores de historias. La diferencia entre un estratega y un operador comunicacional puede marcar la frontera entre la estabilidad y la catástrofe.

Sin estrategas comunicacionales éticos, profesionales y con carácter, los gobiernos, las organizaciones y las marcas —comerciales o corporativas— navegan a ciegas, expuestos a crisis evitables y a pérdidas irreparables de legitimidad, reputación, confianza e imagen pública. Sin importar la naturaleza del contexto, reconocer esta carencia —y corregirla— es una urgencia impostergable. En la nueva realidad, estructurar y gestionar áreas de comunicación sin la presencia de estrategas equivale a sostener una visión parcial, instrumental y meramente mediática de la comunicación.

¿Están las Escuelas de Comunicación de las universidades desarrollando las competencias y habilidades necesarias para formar a los estrategas comunicacionales del siglo XXI? ¿Qué porcentaje de los Dircom (directores o directoras de comunicación) que laboran en los ámbitos gubernamental, corporativo, social o educativo cuentan realmente con los conocimientos y la experiencia para pensar, decir, actuar y hablar como estrategas comunicacionales?