Pregunta de la lectora: ¿El apego se relaciona con la sexualidad?

Respuesta de la terapeuta: Sí, existe una relación. La teoría nos plantea que el bebé humano nace dotado de un sistema heredado evolutivamente que busca la proximidad y el contacto con la figura de apego.

El apego seguro es la conducta de vinculación psicoafectiva que condiciona a la proximidad calmada y segura sin temor a fusionarse con la pareja ni a reaccionar con violencia si se percibe una distancia significativa.

El apego se expresa mediante la protección, la afectividad, y el cuidado a través de la alimentación, el aseo, procurar que el bebé duerma, protegerlo del frío y el calor extremo. Además, manteniendo el contacto físico para la supervivencia de los bebés.

Conforme los hijos crecen y se desarrollan, se mantienen los cuidados y la protección y el contexto garantiza seguridad, el apego será seguro. En la adultez buscarán la cercanía e intimidad emocional y sexo sin reactividad, hostilidad o inseguridad.

Por otro lado, si la persona presenta un apego evitativo no buscará la proximidad, la conducta sexual será distante, fría y aparentemente poco sensible. Teme a la intimidad emocional y sexual. Si el apego es ansioso ambivalente la tendencia es mostrarse violenta si percibe una amenaza real o imaginaria de abandono. Es posible que muestre conductas sexuales coercitivas y de control.

Javier Gómez Zapiain refiere que el sexo es como un portador del sistema de cuidados que se manifiesta a través de la estimulación, las caricias y la ternura. Es la intención de cuidar y colaborar con la satisfacción del otro.