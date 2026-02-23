Creado: Actualizado:

¿Cuándo se conmemora el Día Internacional de las Enfermedades Raras?

Cada año el último día del mes de febrero con actividades alrededor del mundo con el mismo objetivo inicial.

¿De quién fue la iniciativa y con qué objetivo?

En el 2008, EURORDIS, selecciona el 29 de febrero, por ser el día más raro del año, para concienciar sobre ellas y lograr mayor acceso a los tratamientos e incentivar sus investigaciones.

¿Cuál es lema del 2026?

El eje principal de este año a nivel internacional bajo el lema “Más de lo que puedes imaginar”.

¿Cómo podemos apoyar?

Alumbrando los edificios con los colores de enfermedades raras, vistiéndote con rayas, posteando en las redes sociales los post creados por rarediseaseday.org, o contando tú historia.

¿Qué asociación agrupa a estos pacientes en RD?

ADAPA, son pacientes y familiares cuidadores que sufren de enfermedades denominadas raras, poco frecuentes, complejas o huérfanas y por la omisión o no inclusión en la legislación vigente.