Creado: Actualizado:

Pregunta de la lectora: No creo en el empoderamiento femenino. ¿Qué opina?

Respuesta de la terapeuta:

El empoderamiento femenino hace referencia al disfrute de los derechos humanos y a la conciencia plena del colectivo social de ser mujer.

Hacer una revisión histórica de los derechos suprimidos a las mujeres a escala global, es mirar con conciencia crítica cómo aún a millones de ellas se les niegan sus derechos y libertades.

El 30 % de las mujeres de 15 años o más ha sido víctima sexual o física alguna vez en su vida. En la actualidad, por razones políticas y creencias han sido sacadas de las universidades y se les ha hecho abandonar sus empleos y toda su vida pública.

Es retrotraerlas al anonimato y a ser consideradas inferiores respecto a los derechos de los hombres. La ablación, tan vigente su prohibición, es la supresión absoluta del derecho a la libertad y a la expresión de la sexualidad.

En las guerras las mujeres y las niñas son violadas como arma de destrucción moral, aniquilamiento individual y colectivo. No importan el sufrimiento ni el desgarramiento emocional postraumático, sino que predomina la supresión de su identidad.

Hablar de empoderamiento implica desmontar toda barbarie contra las mujeres; sobre todo aquellas a las que intentan negarles el derecho a percibirse empoderadas, consciente de sí mismas, con libertad para decidir qué hacer con sus vidas, movilizarse sin miedos, tener confianza en sus capacidades, posicionarse en un medio social, político, cultural y religioso sin temor a ser reprimidas, criticadas o enjuiciadas.

La vigencia del empoderamiento es una necesidad imperante.