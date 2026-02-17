¿Cómo se puede identificar la clasificación de una entidad Pequeña o Mediana Empresa?

Creado: Actualizado:

Ahora en febrero procede aplicar un aumento del salario mínimo, y el año pasado nuestra empresa estuvo clasificada como “Empresa Pequeña”. Sin embargo, este año al presentar el DGT-3 en el Ministerio de Trabajo, nuestro personal superó la cantidad de 50 empleados. Sin embargo, nuestras ventas no llegan a los RD$77,000,000, y estamos previendo que la TSS nos querrá aplicar la tarifa salarial de “Empresa Mediana”, pues la Resolución del Comité Nacional de Salarios 01-2025 dice que si se supera uno solo de los parámetros, se le aplica la siguiente categoría. Pero hemos visto que la Ley 488-08, sobre Mipymes establece que hay que tener los dos parámetros (ventas brutas + cantidad de empleados) para pasar a la siguiente categoría. ¿Podría orientarnos sobre qué hacer en esa situación?

Usted tiene que solicitar una Certificación de Clasificación Empresarial Mipymes dirigiéndose a la Oficina Virtual del MICM en el siguiente enlace: https://ventanillavirtual.micm.gob.do/Servicios/DetalleServicio/1039.

Estando ahí, siga las instrucciones, llenado de formularios y presentación de documentos justificativos.

Se supone que el Micm – si respeta la Ley 488-08, modificada por la Ley 187-17, sobre clasificación de Mipymes – y si en verdad sus ventas brutas no superan los RD$77,000,000, su empresa será clasificada como “Empresa Pequeña”. Con eso, la TSS estará obligada a facturarle con el salario mínimo que corresponde.

Si por casualidad el Micm lo clasifica como “Empresa Mediana”, basándose en la Resolución del Comité Nacional de Salarios, estaría violando la ley y el Principio de Legalidad, de carácter constitucional, y usted puede impugnar la decisión ante el TSA, e incluso podría ser un Amparo directo ante el Tribunal Constitucional.

Lo mismo aplicaría para la TSS, si aun con una correcta certificación de clasificación del Micm, persiste en facturarle con un salario mínimo superior.