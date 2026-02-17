3 cosas que no sabías sobre el nuevo billete electrónico de la Lotería Nacional

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Lotería Nacional informó este martes el lanzamiento de su billete electrónico, una nueva modalidad que, según la institución, amplía las oportunidades de ganar y fortalece la modernización de sus productos, con más de 65 millones de pesos en premios.

El nuevo formato incluye un primer premio de 25 millones de pesos, además de 5 millones como segundo premio y 2 millones como tercer premio.

A continuación, veamos cuales son las tres novedades del nuevo billete electrónico de la Lotería Nacional:

1. Digitalización

La principal innovación es el formato electrónico. Ahora los jugadores pueden participar de manera digital, lo que elimina la necesidad del billete físico tradicional. Según la institución, esto busca ofrecer una experiencia más ágil, moderna y adaptada a las nuevas tecnologías.

2. Premios Mayores

El nuevo esquema de premios es bastante robusto, destacando tres niveles principales:

- Primer premio: 25 millones de pesos.

- Segundo premio: 5 millones de pesos.

- Tercer premio: 2 millones de pesos.

3. Incentivos Automáticos y Bonos de Movilidad

A diferencia de sorteos convencionales que solo se enfocan en el efectivo final, esta modalidad incluye:

- Premios instantáneos: 500 premios automáticos de 5,000 pesos.

- Bonos de transporte: 27 bonos para motocicletas (100,000 pesos c/u) y 27 bonos para pasolas (85,000 pesos c/u).

Se recuerda que la Lotería Nacional confirmó que los sorteos se realizarán a partir del domingo 22 de febrero, cada 15 días. Las transmisiones se efectuarán desde las 6:00 de la tarde por RTVD, canal 4, así como a través de las redes sociales oficiales de la institución.