Creado: Actualizado:

Pregunta de la lectora: ¿Puedo enseñar a mi hijo a no ser impulsivo?

Respuesta de la terapeuta: El cerebro de los menores de edad se encuentra en un estado de inmadurez. El de las hembras madura a los 22 años y el de los varones a los 26, de manera que hay oportunidades para crear nuevas redes neuronales que logren el cambio.

Si el comportamiento impulsivo del niño es recurrente, fuera de control y sin justificaciones, es necesario hacer una evaluación neurológica para descartar alguna afección que lo genere.

El otro factor para considerar es si uno de los padres muestra este comportamiento. También es oportuno que se evalúen las reacciones de los padres cuando el niño presenta esa conducta. Veamos diferentes escenarios: ¿Cómo ustedes intervienen cuando este comportamiento ocurre? ¿Se muestran indiferentes? ¿Lo reprenden? ¿Un padre acusa al otro por la conducta del hijo? ¿Se sienten frustrados?

Siempre sugiero a los padres tomarse en cuenta en la interacción con sus hijos. Verse a sí mismos es un factor por considerar para modificar los patrones disfuncionales.

¿Qué deben considerar?

Los padres deben ser modelos de respuestas de autogestión ante situaciones críticas y conversar con el niño sobre las consecuencias para él y el entorno del comportamiento impulsivo.

Deben dialogar acerca de las emociones que siente para dirigirlo en la autocontención. ¿Qué siente cuando se enfada? Que les hable sobre lo que le sucedió, ¿qué sintió y pensó? Luego, conviene preguntarle de qué otra forma puede reaccionar.

Es una buena alternativa enseñarle un ejercicio de respiración para que aprenda a calmarse y retardar la reacción.