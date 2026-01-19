Creado: Actualizado:

Pregunta del lector: ¿Hay padres desconectados emocionalmente de sus hijos?

Respuesta de la terapeuta: Existen diferentes formas de ejercer la parentalidad, la cual estará condicionada por el apego (vínculo) establecido en la infancia, la historia familiar, el sentido de la responsabilidad y la calidad de la relación de la pareja.

Jorge Barudy, autor del libro Por los buenos tratos, refiere a que nos damos cuenta del tipo de apego del padre por la narrativa rica o pobre que este expresa cuando habla del suyo, si detalla su historia con él, cómo lo describe, el tono de voz y, como he visto en la consulta, si sus ojos brillan y el rostro se enternece.

En caso contrario, observamos que la persona busca en la memoria qué decir, sus palabras son escuetas y sin prosodia y el rostro luce inexpresivo. Ambas experiencias establecen patrones relacionales y afectivos.

Para construir una parentalidad cercana y amorosa, en caso de que el apego no sea seguro, el padre tendrá que reconocerlo, cambiar y modificar el estilo de vinculación.

Por otro lado, observamos padres que hacen cortes emocionales, es decir, que se desconectan de los hijos y se desaparecen. No hay contactos, llamadas ni referencias personales. Generalmente, estos padres tienen heridas emocionales no resueltas con su familia de origen lo que, dado su nivel de inmadurez, no les permite tener una relación cercana, amorosa, protectora y de confianza.

Otros aprendieron a no estar cerca ni a involucrarse emocionalmente porque no sostuvieron cercanía de este tipo con sus propios padres, por lo que relacionarse de forma afectiva con los hijos les resulta estresante.