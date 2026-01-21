Creado: Actualizado:

P. Profesor, a propósito del Árbol Nacional ¿cuál es el mensaje del corte de la caoba en el ámbito urbano?

R. Indudablemente que contradictorio, porque se trata de un símbolo patrio, con igual valor que la bandera o el escudo de la nación. Es decir, conforme a la Ley 146 – 11, la Caoba (Swietenia mahagoni), es el árbol nacional de la República Dominicana y, por lo tanto, amén de su valor emblemático, arrastra consigo un enorme significado educativo y hasta concientivo en su contexto más amplio, por lo que resulta cuesta arriba que un niño pueda ver a un policía del Servicio Nacional de Protección Ambiental, sierra en mano, cortando caobas en un parque de deporte infantil, como ha ocurrido en Tenares.

La acción resulta, al menos improcedente, porque un árbol de sombra, por demás ornamental, resulta mucho más útil en el ámbito urbano que en el bosque, si nos atenemos a su utilidad, su valor histórico y sobre todo cultural. La caoba tiene un valor universal entre las maderas preciosas y se encuentra entre las riquezas naturales mejor valoradas que los colonizadores llevaron a la Corona Española, como muestra del valor incalculable de las nuevas tierras encontradas y que, hasta ese momento, cuando la Tierra era cuadrada, eran imposibles de concebir por el imaginario humano.

Es cierto que el “oro verde”, como los españoles bautizaron a la caoba, debe plantarse en lugares donde no compita con los intereses que los citadinos podamos crear, pero no se puede ser muy alegres al eliminarla cuando ya existe en una urbe, que demanda y está en un déficit crónico de especies arbóreas. En Gazcue, la “ciudad jardín” de la capital dominicana, hemos visto el corte de caobas realmente centenarias, que resultan un insulto a la prudencia y al buen juicio ciudadano.