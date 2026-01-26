Consultorio medicina preventiva
¿Es normal sentirse deprimido tras un diagnóstico de cáncer?
Es esperado experimentar una etapa de ajuste emocional que incluye tristeza, miedo e incertidumbre. El diagnóstico fractura la normalidad y exige una reconfiguración psíquica inmediata. Sin embargo, si estos sentimientos impiden realizar actividades cotidianas elementales o el paciente expresa deseos persistentes de no continuar con su existencia, es estrictamente necesaria una intervención profesional especializada para evaluar el riesgo clínico de forma oportuna.
¿Cómo ayuda la psico-oncología en estos casos?
Proporciona estrategias de afrontamiento efectivas para manejar el estrés del tratamiento médico, facilita la comunicación asertiva con el núcleo familiar y trabaja profundamente en la reestructuración de la identidad del paciente. El objetivo principal es mantener la dignidad y la calidad de vida emocional, ayudando a la persona a navegar el complejo sistema hospitalario sin perder su sentido de humanidad o su propósito personal frente a la enfermedad.
¿Qué papel juega la familia en la depresión del paciente?
La familia es el soporte principal, pero también puede sufrir el fenómeno de “desgaste por compasión”.