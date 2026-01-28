¿Cómo se definió la frontera entre República Dominicana y Haití? Documentos y acuerdos históricos

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La frontera que divide a República Dominicana y Haití es el resultado de siglos de disputas coloniales y acuerdos diplomáticos. Su trazado definitivo se consolidó en el siglo XX, pero sus raíces se remontan al período colonial.

El primer antecedente se encuentra en el Tratado de Ryswick de 1697, mediante el cual España reconoció la soberanía francesa sobre la parte occidental de la isla de La Española. Este acuerdo dio origen a la colonia de Saint-Domingue, actual Haití, aunque sin una línea fronteriza precisa, lo que generó conflictos durante los siglos siguientes.

Tras la independencia de Haití en 1804 y la dominicana en 1844, las tensiones territoriales se intensificaron. Haití ocupó en distintos momentos zonas del este, lo que obligó a negociaciones posteriores. El paso decisivo ocurrió el 21 de enero de 1929, cuando los presidentes Horacio Vásquez (RD) y Louis Borno (Haití) firmaron el Tratado de Fronteras, considerado histórico porque fijó oficialmente los límites entre ambos países.

Protocolo de Revisión de 1936

Posteriormente, el Protocolo de Revisión de 1936, firmado en Puerto Príncipe por los gobiernos de Rafael Leónidas Trujillo y Sténio Vincent, ajustó algunos puntos del tratado de 1929 y consolidó la frontera tal como se conoce hoy. Según el documento oficial, la República Dominicana consintió en modificar el trazado del camino real entre Bánica y Restauración, estableciendo que la línea fronteriza seguiría el eje de dicho camino, “que de este modo estará al servicio de los dos Estados, y será ensanchado para responder a las comodidades del tránsito”.

El protocolo también detalla con precisión los puntos geográficos que conforman el límite binacional en esa sección, partiendo de Passe Maguanae, siguiendo el eje del río Libón hasta Tilori, y continuando por una carretera compartida que atraviesa zonas como Juan de Paz, La Guásrana, Cocoi, Hatillo, La Tasajera y Los Carrizos, hasta el punto conocido como El Corte (Le Cour).