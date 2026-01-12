Creado: Actualizado:

¿Qué opina de las influencers que promueven el sometimiento de las mujeres a sus maridos en las redes sociales?

Respuesta de la terapeuta: Los comentarios dependerán de las creencias incorporadas de las religiones milenarias e integradas culturalmente. Otras considerarán la sumisión desde una mirada oportunista de acuerdo con los beneficios que les otorgan sus parejas (pseudo sumisión).

Quienes plantean este tipo de sumisión, una vez terminan con la relación, se muestran contrarias a esa postura. Su actitud es de costo-beneficio.

Habría que evaluar si la sumisión planteada implica la pérdida de su referencia identitaria, renuncia a sus propósitos y sus proyectos, y a la autonomía personal. Implica la subordinación manifiesta en su forma de expresarse y por sus acciones.

Por otro lado, la teoría del doctor Murray Bowen plantea que cuando una mujer es asertiva el marido se muestra ansioso, intenta restablecer la homeostasis de la relación y toma una postura afiliativa de control.

Para tranquilizarlo renuncia a su posición de autonomía anterior para plegarse a él y evitar las críticas, los ataques y las agresiones. Por lo tanto, la sumisión ocurre en un contexto de subordinación y dominio. La mujer cede y cambia su comportamiento para que el marido se sienta calmado.

La mujer que está sometida al marido no hace ese tipo de planteamiento en público si es consciente de ello, porque reconoce que la sumisión es una postura de conveniencia o sobrevivencia.

Someterse es renunciar a sí misma. Es perderse en el otro y es estar sujeta al dominio y control del otro.