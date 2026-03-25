Consultorio ecológico
¿Qué opina sobre el Observatorio de Políticas Ambientales creado en el país?
Sin dudas, que es un paso positivo y sin precedentes en la historia de la lucha por la conservación de la Naturaleza Dominicana. La promulgación del Decreto 105-26
P. Profesor, ¿Qué opina sobre el Observatorio de Políticas Ambientales creado en el país?
R. Sin dudas, que es un paso positivo y sin precedentes en la historia de la lucha por la conservación de la Naturaleza Dominicana. La promulgación del Decreto 105-26, es un signo claro de madurez y del nivel de avance que ha logrado la Sociedad dominicana en pro de las buenas prácticas y las políticas ambientales que de ahora en adelante, se espera que imperen en el país.
Pero amen de la importancia y la trascendencia de este paso, lo que más llama a la atención de esta acción oportuna del Poder Ejecutivo, es que han sentado en la misma mesa, a “mansos y cimarrones”, como diría mi abuela, donde “observadores y observado” se hacen protagonistas de igual rango, pues nadie puede acusar a nadie, sin autoincriminarse, como dirían los mismos abogados del observatorio, responsables de conjugar la “acción con la propuesta”.
Ya no hay vuelta atrás y que bueno que así sea, porque ya era hora de que las buenas prácticas ambientales pasen de la intención a la acción. Sin dudas, un signo inequívoco de madurez, que las presentes y futuras generaciones de dominicanos, no solo tenemos que aplaudir y celebrar, sino, agradecer ante la desidia y la falta de atención en que a veces vemos malograr el patrimonio natural de los dominicanos y solo nos conformamos con la denuncia y no reclamamos la reparación del daño, ni el seguimiento a las acciones para impedir que se repita y establecer responsabilidades por las consecuencias.
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Pero lo que realmente importa, no es observar el mal, sino, todo el bien que puede derivarse de la oportunidad de proponer y empujar juntos la carreta en la dirección correcta, que el país y nuestros hijos esperan.