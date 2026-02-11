Creado: Actualizado:

P. Profesor, ¿cuáles son los atributos únicos del Parque Nacional Jaragua?

R. Las aguas mansas, transparentes y verdiazules de Bahía de las Águilas, que bañan siete kilómetros de arenas blancas, patentizadas por las tortugas marinas para anidar, burlar sus depredadores y recorrer mares y océanos, visitando múltiples destinos alrededor de los cinco continentes, para regresar al año siguiente al punto de partida, pues rara vez o nunca cambian de maternidad. Pero Bahía de las Águilas es única por la bioluminicencia, microorganismos flotantes que brillan intensamente, formando chorros de estrellas desprendidas de las manos, cuando por las noches se juega con sus aguas o que se desprenden de los tobillos al caminar por aguas someras; fenómeno que también se da en Playa Blanca y Ticaletón.

Laguna de Oviedo, separada del mar por dunas y una línea de manglares que se acuestan sobre la arena y el fango de humedales interminables, hogar de una biota exclusiva, pues en su interior hay un archipiélago de islas privatizadas por iguanas, infinidad de garzas y reicongos, en medio de las cuales pasean cucharetas, colonias de aves zancudas y migratorias, dominadas por patos y flamencos. Más discretamente en sus aguas lechosas, habita el Cyprinodon Nickolsii, un pecesito endémico, tan exclusivo que no aparece en ninguna otra parte del mundo.

Sin embargo, muy pocos saben que allí también se encuentra Beata, Alto Velo, Piedra Negra, Los Frailes y un archipiélago de islotes más, en el canal de Beata, poblados por aves de ultramar entre múltiples organismos desconocidos para la ciencia y otros protegidos por la comunidad científica internacional, particularmente por UNESCO, Ramsar, WWF, CITES y Cartagena. Todo ello sin contar sus cenotes, afloramientos hídricos, farallones, plataformas marinas emergidas, sabanas, chaparrales...