¿Cómo se desarrolla el municipio Villa Riva con la Polícia Nacional?

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. El municipio de Villa Riva, provincia Duarte, con 323 km², y sus distritos municipales de Agua Santa del Yuna, Barraquito, Cristo Rey de Guaraguao y Las Taranas, se desarrolla en tranquilidad y unión con la Policía Nacional, bajo la dirección del coronel Jorge Soto.

En conjunto, posee un poco más de 36 mil habitantes, según el último Censo Nacional de Población y Vivienda (CPV).

El coronel Soto, con 13 destacamentos policiales distribuidos en la zona y decenas de agentes bajo su mando, mantiene relaciones amistosas con comerciantes, profesionales, dueños de centros de diversiones, periodistas y ciudadanos comunes, entre otros, al extremo que las fiestas navideñas pasaron sin un solo incidente público, según se informó.

Los residentes Manuel Alcántara, Vinicio Marmolejos, Luisa de Báez, Ernesto Rodríguez, Josefina Sierra, Juana Luna, Héctor Valiente, Milton Sambrano, Rafael Encarnación, Víctor Rivera, y Rodolfo López, entre otros, así se lo confirmación a este reportero durante su reciente visita a dicho pueblo, natal del autor de esta crónica.

Estos villarivenses recordaron que en el pasado reciente hubo un intento de escandalizar y poner en peligro a transeúntes con la “calibradera de ruidosos motores”, pero la rápida actuación del alto oficial llevó el orden y tranquilidad en el municipio.

Villa Riva mantiene una producción intensa de productos agrícolas, como el arroz, cacao, plátano, la cría de ganado vacuno, enfocado tanto en la producción de carne como de leche, y grandes cantidades de pequeños negocios.

Asimismo, varios bancos comerciales, talleres de reparación y servicios de transporte, a los cuales la institución del orden se mantiene vigilando constantemente para garantizar seguridad, dijo el coronel Soto.