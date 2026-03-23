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Pregunta de la lectora: ¿Cuáles son las consecuencias del estrés crónico?

Es una respuesta de la terapeuta: El estrés tiene consecuencias fisiológicas y psicológicas.

El estrés es una respuesta fisiológica que surge ante un suceso inesperado o peligroso, o cuando se mantiene una vida en estado de hiperexcitación y alerta constante.

Si el estrés es crónico y de larga duración mueren neuronas en el hipocampo, lo que afecta el aprendizaje y la memoria. El cerebro se mantiene hiperactivado por lo que las personas no pueden dormir, generalmente se despiertan entre las dos y las tres de la madrugada. Los pensamientos se vuelven recurrentes e improductivos. Las emociones se alteran.

Otras consecuencias son el dolor de cabeza, obesidad reactiva, mal humor, agotamiento, pérdida de la concentración y disminución de la respuesta inmunológica. Muchas personas experimentan palpitaciones, su corazón bombea más rápido, en algunas, se desencadena un sudor frío. El cerebro se inflama para protegerse.

Hay que diferenciar entre el estrés (euestrés) que nos mantiene activos día a día y en estado de alerta sano, del estrés dañino (distrés) que conlleva las consecuencias citadas. Esto permitirá tomar las medidas oportunas.

Es de mucha utilidad aprender a diferenciar el estado en el que se encuentra la persona para tomar las medidas oportunas para autorregularse y no quedarse atrapada en justificar que no puede hacer nada porque la naturaleza de su trabajo no lo permite.

No olvide que cada persona tiene que hacerse cargo de su salud y apropiarse de su bienestar.

Incluya en su rutina diaria la meditación, ejercicios de respiración, leer, enriquecer la espiritualidad y realizar actividad física.