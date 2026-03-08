Clásico Mundial de Béisbol: República Dominicana se mantiene invicta en el Grupo D

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

MIAMI, Florida.– La selección de República Dominicana desplegó todo su poder ofensivo y una impecable labor monticular para derrotar por nocaut 12-1 a Países Bajos este domingo, en partido correspondiente al Clásico Mundial de Béisbol, disputado en el LoanDepot Park.

El encuentro concluyó en la séptima entrada por la regla de nocaut del torneo, luego de que Juan Soto despachara un cuadrangular solitario que puse ventaja de once vueltas.

Con esta victoria, República Dominicana se mantiene invicta (2-0) en el Grupo D, confirmando el poder de su alineación y la profundidad de su pitcheo en la primera fase del Clásico Mundial.

Ese vuelacercas de Soto uno de cuatro que dio la bestial ofensiva dominicana.

Vladimir Guerrero Jr. abrió el camino con un jonrón de dos carreras en la tercera entrada, mientras que Junior Caminero y Austin Wells también se volaron la cerca en el quinto episodio durante un rally de seis anotaciones que prácticamente sentenció el encuentro.

El derecho Luis Severino abrió el encuentro y trabajó cuatro entradas en las que permitió tres imparables y una carrera, con cinco ponches, para apuntarse la victoria.

Luego, el bullpen dominicano volvió a lucir dominante, retirando las restantes entradas sin permitir carreras y manteniendo intacta la racha de los relevistas del equipo en el torneo.

Este lunes, la escuadra que dirige Albert Pujols se enfrentará a Israel a partir de las 12:00 del mediodía.