“El poder detrás de las túnicas”: ¿quién es Mojtaba Jamenei, nuevo líder supremo de Irán?

Nacido en 1969 en la ciudad de Mashhad, unos 10 años antes de la Revolución Islámica de 1979 que transformaría Irán, Mojtaba Jamenei creció mientras su padre protestaba contra el sha, Mohammad Reza Pahlavi.

Una biografía oficial sobre la vida de Ali Jamenei relata cómo la policía secreta del sha, la SAVAK, irrumpió en su casa y golpeó al clérigo. Más tarde, cuando se despertaron, a Mojtaba y al resto de los hijos de Jamenei les dijeron que su padre se iba de vacaciones.

“Pero les dije ‘No hay necesidad de mentir’. Les dije la verdad”, dijo el mayor de los Jamenei, según el libro.

Tras la caída del sha, la familia se mudó a la capital, Teherán. Jamenei combatió en la guerra contra Irak con el Batallón Habib ibn Mazahir, una división de la Guardia Revolucionaria, la fuerza paramilitar de Irán, varios de cuyos miembros ascendieron a cargos de poder dentro de la inteligencia de la fuerza, probablemente con el respaldo de la familia Jamenei.

Su padre se convirtió en líder supremo en 1989, y pronto Mojtaba Jamenei y su familia tuvieron acceso a miles de millones de dólares y a activos empresariales repartidos por las numerosas bonyads iraníes, o fundaciones creadas a partir de industrias estatales y otras riquezas que antes estaban en manos del sha.

Su poder aumenta junto al de su padre

Su propio poder creció a la par del de su progenitor, trabajando en sus oficinas en el centro de Teherán. Cables diplomáticos estadounidenses publicados por WikiLeaks a finales de la década de 2000 comenzaron a referirse a Jamenei hijo como “el poder detrás de las túnicas”. Uno recogía una acusación según la cual Jamenei había intervenido el teléfono de su propio padre, actuaba como su “principal guardián” y había estado formando su propia base de poder dentro del país.

Jamenei “es visto ampliamente dentro del régimen como un líder y administrador capaz y enérgico que algún día podría suceder, al menos, a una parte del liderazgo nacional; su padre también podría verlo de ese modo”, indicaba un cable de 2008, que también señalaba su falta de credenciales teológicas y su edad.

“Sin embargo, debido a sus habilidades, riqueza y alianzas inigualables, Mojtaba podría ser visto por varios miembros del régimen como un candidato plausible para un liderazgo compartido de Irán tras la muerte de su padre, ya ocurra pronto o en el futuro", añadía.

Jamenei ha trabajado estrechamente con la Guardia Revolucionaria, tanto con comandantes de la Fuerza Quds expedicionaria como con el cuerpo de voluntarios Basij, que reprimió violentamente protestas nacionales en enero, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La Casa Blanca lo sancionó en 2019, durante el primer mandato del presidente Donald Trump, por trabajar para “impulsar las ambiciones regionales desestabilizadoras y los objetivos opresivos internos” de su padre.

Eso incluía las acusaciones de que Jamenei, desde las sombras, respaldó la elección del presidente conservador Mahmoud Ahmadinejad en 2005 y su controvertida reelección en 2009, que desató las protestas del Movimiento Verde.

Mahdi Karroubi, quien fue candidato a la presidencia en 2005 y 2009, calificó a Jamenei como “el hijo del amo” y denunció que intervino en ambas votaciones. Según los reportes, su padre había dicho entonces que Jamenei era “un amo en sí mismo, no el hijo del amo”.