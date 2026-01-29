Creado: Actualizado:

Corrupción y dinero fácil.- El fraude en perjuicio de Senasa, la ARS del Estado, sigue en la boca de todo el mundo. El informe presentado por Participación Ciudadana el pasado martes permite una mirada más atenta y detallada al modus operandi utilizado por los imputados en el caso, encabezados por su exdirector, el doctor Santiago Hazim, pero también de la forma dispendiosa en que gastaron parte de los recursos obtenidos, lo que indigna tanto o mas que el hecho mismo de que todo ese dinero debió destinarse a ofrecer asistencia de salud a sus afiliados. Pero el dinero de la corrupción, al igual que las ganancias de los narcotraficantes, es dinero fácil, y por eso unos y otros, narcos y corruptos, lo gastan con prodigalidad en los lujos y oropeles que encandilan a la sociedad materialista en la que vivimos.

Por eso no sorprende que según el informe del movimiento cívico, basado en el expediente acusatorio del Ministerio Público, la red de corrupción que operó en Senasa utilizó parte del dinero desviado, calculado en mas de RD$19 mil millones, para la adquisición de vehículos de alta gama, relojes de lujo valorados en mas de cinco millones de pesos, y botellas de wisky por un valor superior a los cien mil pesos cada una. Leidi Blanco, coordinadora del movimiento cívico, recordó que en el 2020 Senasa era descrita como un modelo de gestión, hasta que llegó a su dirección el doctor Hazim, y con el tiempo empezaron a producirse denuncias que nadie atendió de manera oportuna, hasta que estalló el escándalo cuando el Gobierno, acorralado por su propio discurso contra la corrupción, pidió al Ministerio Público investigar lo que allí estaba siendo denunciado. El resto, como sabemos, es parte de un proceso que está en los tribunales de justicia, pero que tendrá, según prometió la procuradora Yeni Berenice Reynoso, una versión 2.0. Que por lo que se ha adelantado hasta ahora, nos mostrará hasta dónde la corrupción y el dinero fácil que promete han corrompido hasta el tuétano a la sociedad dominicana.