Dani lo Medina en la cuerda floja

Danilo Medina es un político experimentado que gobernó la nación en el periodo 2012-2020. Está impedido de jamás repostularse, pero es el líder cuasi absoluto del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), una importante organización que rigió 16 años consecutivos. Con “cuasi absoluto” quiero decir que el liderazgo incondicional no impulsa tantos tránsfugas como los ocasionados por Medina, que históricamente es el tercer dirigente de ese conglomerado fundado en 1973, detrás de Juan Bosch y Leonel Fernández.

Desde 2020, Medina trata de sobrevivir a las acometidas de dos frentes rivales: primero, el descrédito político y moral derivado de los casos de corrupción imputados a su círculo íntimo de familiares, escoltas, exministros y colaboradores, ventilados ante la justicia a instancias del Ministerio Público, y segundo, la labor de zapa ejecutada consistentemente por Fernández y su FP, que ha ido resquebrajando la estructura partidaria de Medina.

Ahora el dirigente peledeista confronta el desafío de acudir a las elecciones presidencial, congresual y municipal del 2028 contra un candidato o candidata del partido gobernante, el PRM, y frente a Fernández, quien tras doce años fuera del cargo aspira a reinstalarse en el Palacio Nacional y necesita el apoyo peledeista. La pregunta es: ¿Forzarán las circunstancias a Medina para que permita al PLD acudir aliado, apoyar a Fernández, o probar su suerte partidaria de manera independiente?

Recientemente, el exmandatario despejó las dudas al respecto, pues afirmó que el PLD no apoyará a ningún candidato en los próximos comicios, sino cumple con sus principios. “Todo el que quiere aliarse con nosotros, que se alíe. Bienvenido. Pero que no espere nadie que el PLD lo va a apoyar”, sentenció. Creo que esa declaración pretende enfatizar la independencia del PLD batiéndose en medio de dos rivales pugnaces: Fernández, quien aspira a vengarse reduciéndolo orgánicamente al mínimo, y el PRM, que no le ha dado tregua apuntalándolo como el partido corrupto del pasado inmediato.

Pero como en todo hay un justo medio, un cuerpo solicitado por dos o más fuerzas que se contrarrestan, Medina y el PLD están llamados a desempeñarse en este tramo como el equilibrista encaramado sobre una cuerda floja, tratando de sobrevivir a la situación precaria, arriesgada, insegura o al límite, donde cualquier error político puede causarle una caída catastrófica. El peligro inminente estriba en el futuro incierto que tal decisión de independencia implica. Contrario al optimismo de Medina, la probabilidad de que el PLD gane los próximos comicios son nulas. Las encuestas le atribuyen entre el 13 y 15% de la preferencia electoral. Si el PRM ganara las elecciones del 2028, el PLD se fortalecería, porque Fernández será el gran perdedor mirando el final de su carrera política a la edad de 78 años en 2032. Si Fernández ganara, el PLD se desangraría al borde de la extinción; lo mismo ocurriría en caso de concertar una alianza con la FP, éste se lo tragaría inexorablemente. La derrota de Fernández conviene a Medina.