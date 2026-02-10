Guía completa: cómo comprar entradas para los Premios Soberano 2026 y cuánto cuestan

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Los Premios Soberano 2026, el máximo galardón al arte y entretenimiento en República Dominicana, se celebrarán el 18 de marzo a las 7:00 p.m. en el Teatro Nacional Eduardo Brito. La gala promete ser una de las más exclusivas y esperadas del año, con la conducción de Georgina Duluc y Irving Alberti.

Las entradas ya están disponibles para el público, pero con una disponibilidad muy limitada: Los boletos pueden adquirirse a través de la plataforma Uepa Tickets y tienen un costo de RD$18,880.00, con ubicación en el Balcón Centro del Teatro Nacional. Este precio incluye cargos por servicio y no es reembolsable.

Además, la organización recuerda que el acceso al teatro está sujeto al cumplimiento del código de vestimenta y que las puertas se cierran puntualmente a la hora indicada, por lo que se recomienda llegar con antelación.