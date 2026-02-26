Debemos tener siempre presente a Dios, Patria y Libertad

Creado: Actualizado:

Sobre todo, en este período en que conmemoramos la fiesta patria, observamos con preocupación vídeos difundidos por las redes sociales que presentan gente con poco o ningún conocimiento de los símbolos de nuestra identidad. Y todo eso ocurre a pesar de los esfuerzos que realiza Efemérides Patrias. Esta situación me lleva a expresar, con cierto dejo de amargura, que el lema de Dios, Patria y Libertad que figura en nuestro escudo nacional, mucha gente lo olvida. Peor aún, desconocen su significado. Pocos hoy saben que ese lema fue creado por el fundador de nuestra República Dominicana, el patricio Juan Pablo Duarte, años antes del año 1844, cuando fue proclamada nuestra independencia.

Tres contenidos en un solo lema. Tal como leí en una edición: “Dios como dueño, guía y señor del mundo y sobre todo de los creyentes, porque la fe es el pilar espiritual que guía nuestras acciones. Patria, como lugar que preserva nuestra soberanía, nuestra identidad y orgullo. Libertad, que representa el derecho a vivir sin opresión. El motor de nuestra lucha por la independencia. Un lema que simboliza unidad, fe y soberanía que nos define como nación”

No desconocemos que, incluso la misma dictadura trujillista, hábilmente utilizó la expresión de Dios, Patria y Libertad como elemento táctico para elevar o motivar el espíritu o el sentimiento de las masas. Pero, más reciente, cuando comenzaban a sentirse los efectos de la lucha contra esa misma tiranía trujillista que oprimió nuestro país, a partir del año 1961, empezaron a formarse diferentes agrupaciones estudiantiles, políticas, profesionales y sindicales, y uno de los lemas que más escuchamos y pronunciábamos en esos momentos, era precisamente: Dios, Patria y Libertad.

No había discurso, arenga, eslogan o pronunciamiento que no llevara o terminara con ese lema que de por sí se presentaba como una reafirmación patriótica, y debe seguir siendo una manera especial de representar nuestros sentimientos nacionales.

Algunos alegan, no sé si con algunos aspectos a tomar en cuenta, que tan pronto se inició la lucha contra la dictadura de Trujillo y comenzaban a abrirse las puertas de la libertad, se inició un proceso de confusión ideológica dentro del cual surgieron los agnósticos, los negadores de una divinidad y las ideologías que al final se convirtieron en pragmatismo, el lema que comienza con reconocer a Dios como centro del sentimiento patrio, había que ponerlo en remojo.

Si tal resistencia al símbolo Dios en nuestro escudo ocurrió de manera planificada, que de ser así, probablemente tuvo que hacerse con la complacencia o colaboración de algunos sectores con poder, habría que hacer un mayor esfuerzo por imponerlo nuevamente. Sí, aunque se corra el riesgo de que pueda estigmatizarse como un lema religioso o clerical. Ya eso ocurrió hace 6 o 7 décadas atrás. Pero en realidad, en nuestro país todo aquello fue una época, si se quiere, romántica. Producto del surgimiento de movimientos e ideales con características diferentes, que al pasar el tiempo se fueron atomizando.

Lo importante ahora sería hacer mayores esfuerzos en resaltar los símbolos patrios. Bandera, escudo, himno, los patricios Duarte, Sánchez y Mella.

Eso sí, porque si hay algo que cada ciudadano debería hacer para confirmar su fe y su civismo, es precisamente amar a Dios, a la Patria y la Libertad.