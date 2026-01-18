Renovar la fe
No dependas de las circunstancias
Porque por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5:7
Necesitamos tener presente que, cuando atravesamos tiempos difíciles, nuestra fe debe permanecer inquebrantable porque esta no depende de las circunstancias, sino de nuestra confianza en Dios.
Cuando las pruebas se prolongan y las luchas se vuelven insostenibles, surgen pensamientos de derrota, una sensación de vacío y de impotencia. La tristeza puede apoderarse de nuestra alma quitándonos el deseo de avanzar, de luchar y de hacer las cosas de manera diferente.
Opinión
No más conformismo
Montserrat Bogaert
Si estás pasando por esta situación, no la prolongues; detente y vuelve tu mirada al Señor. Reconoce que tus fuerzas no son suficientes pero que él sí tiene el poder para levantarte y sacarte de esa condición. Cuando permitimos que intervenga, las circunstancias cambian porque el Dios de lo imposible es nuestra esperanza y nuestra salvación.
Vuelve tu mirada al Señor y fortalece tu fe porque hay muchas cosas que él tiene preparadas para ti y solo por medio de la fe podrás alcanzarlas.