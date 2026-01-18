Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Opinión

Renovar la fe

Montserrat Bogaert

Montserrat Bogaert

No dependas de las circunstancias

Porque por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5:7

Creada con IA

Creada con IA

Creado:

Actualizado:

Necesitamos tener presente que, cuando atravesamos tiempos difíciles, nuestra fe debe permanecer inquebrantable porque esta no depende de las circunstancias, sino de nuestra confianza en Dios.

Cuando las pruebas se prolongan y las luchas se vuelven insostenibles, surgen pensamientos de derrota, una sensación de vacío y de impotencia. La tristeza puede apoderarse de nuestra alma quitándonos el deseo de avanzar, de luchar y de hacer las cosas de manera diferente.

Si estás pasando por esta situación, no la prolongues; detente y vuelve tu mirada al Señor. Reconoce que tus fuerzas no son suficientes pero que él sí tiene el poder para levantarte y sacarte de esa condición. Cuando permitimos que intervenga, las circunstancias cambian porque el Dios de lo imposible es nuestra esperanza y nuestra salvación.

Vuelve tu mirada al Señor y fortalece tu fe porque hay muchas cosas que él tiene preparadas para ti y solo por medio de la fe podrás alcanzarlas.

Sobre el autor
Montserrat Bogaert

Montserrat Bogaert

tracking