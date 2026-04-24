Deportaciones 24-7

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Llueva, truene o ventee, como quedó demostrado en días recientes con los torrenciales aguaceros que casi paralizan al país entero, la Dirección General de Migración trabaja 24-7, como se dice ahora, en la persecución, apresamiento y deportación de ciudadanos haitianos en situación migratoria irregular. Pero a juzgar por los reportes que el organismo envía periódicamente a los medios de comunicación, podría pensarse que se trata de una tarea que nunca tendrá acabadera, como si por un lado se los llevaran en las camionas para deportarlos y por el otro, y a la primera oportunidad, alguien se ocupara de ayudarlos a volver a ingresar ilegalmente a territorio dominicano. Y no lo hacen gratis ni de aquel ni de este lado, que es lo que realmente ocurre en la realidad, como sabe todo el mundo, incluidos los abnegados inspectores de Migración que tanto empeño ponen persiguiéndolos hasta debajo de las piedras.

Pero el extraordinario trabajo que han realizado está ahí, como evidencian claramente las estadísticas. En lo que va del 2026 Migración ha deportado a mas de cien mil ciudadanos haitianos, y solo entre enero y febrero sacó del país a 67,940 indocumentados. Y todo eso, como es lógico suponer, tiene un costo para el Estado dominicano, obligado a crear y mantener condiciones de detención y deportación que no alboroten la sensibilidad de los organismos internacionales de derechos humanos, que debe contarse en millones de pesos aportados por los contribuyentes, muchos de los cuales tienen la impresión, al ver que mientras mas haitianos sacan mas haitianos entran, de que ese dinero se está tirando por el desaguadero y el problema sigue ahí. Tan cerca, que nos negamos a verlo y enfrentarlo como manda el sentido común, que nunca le da la espalda a la realidad que nos despierta todos los días. Pero seguiremos deportando haitianos, que en la práctica tiene la misma utilidad --aunque parezca que exagero-- que tratar de sacarle el agua al mar con una cubeta.