¿Es seguro el Salón La Fiesta del Hotel Jaragua? Lo que revela inspección del MIVHED

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), a través de su Dirección de Supervisión de Obras Privadas, realizó una visita de inspección por las instalaciones del Salón la Fiesta del Hotel Jaragua, para verificar el estado en que se encuentra esa estructura.

Este levantamiento responde a una denuncia por una gotera en el techo del salón, específicamente del área de la tarima, donde se realizan eventos de gran envergadura.

Durante el levantamiento, los técnicos del MIVHED revisaron el estado del techo en dos zonas: el área ubicada sobre la tarima y el área correspondiente al techo sobre la sala principal del salón de eventos.

Salón La Fiesta del Hotel Jaragua

Lo que encontraron

En ambas zonas se identificaron acumulaciones de agua, aparentemente asociadas a un sistema de impermeabilización con cierto deterioro y áreas del techo que no presentan la pendiente adecuada para el drenaje en esos puntos.

Asimismo, durante la inspección se identificaron elementos instalados en el techo correspondiente al área de la tarima, por lo que se recomendó realizar una revisión técnica del cálculo estructural para confirmar que el diseño de la cubierta contempla adecuadamente las cargas asociadas a estos equipos.

Salón La Fiesta del Hotel Jaragua

La Dirección de Supervisión de Obras Privadas se encuentra remitiendo al establecimiento un informe técnico detallado con las observaciones y recomendaciones correspondientes para la adopción de las medidas de lugar.

Esta inspección forma parte de las labores que desarrolla el MIVHED para supervisar edificaciones y espacios públicos o privados donde se realizan concentraciones masivas, a fin de asegurar que operen bajo condiciones adecuadas y seguras.

Sobre el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones

El Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), creado mediante la Ley núm. 160-21, tiene como misión planificar, reglamentar y supervisar las edificaciones públicas y privadas del país, así como desarrollar políticas de vivienda y mejoramiento del hábitat que promuevan comunidades más seguras, organizadas y resilientes.