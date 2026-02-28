Destacada promoción UASD MED-71

Creado: Actualizado:

Guarocuya Batista, Escipión Oliveira, Arnaldo Espaillat Cabral, Leopoldo González Brache, Simón Hoffiz Fuentes, Ángel Chan Aquino, Eduardo Segura, Victoria Sánchez de Peralta, Antonio Zaglul, Héctor Pereira Ariza, Andrés Peralta, Norman de Castro.

Odontología, referencia obligada en la formación de profesionales de calidad. Sin dejar de mencionar los aportes de las hoy escuelas de Salud Pública, Bioanálisis, Ciencias Morfológicas y Fisiológicas.

La Facultad de Ciencias y el Instituto de Biología Marina fueron un despertar en la consciencia nacional sobre la importancia de esta desconocida riqueza y del significado del medio ambiente cuando en el país ni se pensaba en un Ministerio.

El Instituto Cartográfico era una institución que lideraba el sector e incluso elabora los mapas del país.

Las Humanidades se hicieron sentir tanto por sus aportes científicos, historia, antropología, artes, idiomas, pedagogía, como comunicación social, que durante casi tres décadas formó a estos profesionales en todo el país.

Nuestros abogados no solo defendieron a los presos y detenidos por causas políticas, contribuyeron con sus orientaciones a la creación de conciencia y de nuestros derechos en la sociedad.

Ciencias económicas generó discusiones y publicaciones tanto en el área de Economía como de Sociología, Contabilidad, Administración Pública, Estadística, al tiempo que conquistaba una gran cantidad de jóvenes para continuar su formación, aportaba significativas discusiones y datos sobre la situación económica del país.

La guerra de abril tuvo importantes repercusiones en la academia, durante meses fue ocupada militarmente por marines USA. Suspendida la docencia varios estudiantes se marcharon al exterior a terminar su carrera. Al reabrir sus puertas, se gestó el llamado movimiento “Renovador” que transformó los mecanismos académicos y administrativos para bien de la institución y del país.

Nuestra generación fue combativa, combatida, participaba en discusiones de los temas universitarios y nacionales en búsqueda de la razón, lo conveniente, justo, democracia y libertad de los derechos ciudadanos.

“Después de medio siglo volvemos a la academia, a nuestra Madre Nutricia, a agradecerle como buenos hijos todo lo que contribuyó en nuestra formación profesional y en valores. Retornamos para darle las más emotivas y sentidas gracias, nuestro agradecimiento es eterno. Pienso al igual que cada uno de ustedes en qué hubiera sido de esta pléyade de jóvenes que llegaron a la UASD con su apertura, si esta no nos hubiese permitido el acceso a sus aulas. Estamos comprometidos con la UASD, su misión, continuos aportes al país y a la juventud dominicana. Agradecidos, orgullosos estamos de nuestra Alma Mater, ella nos formó, nos forjó. Hoy, nosotros que hemos transitado por la vida con integridad profesional, respeto a la ética, te decimos que nos has permitido formarnos y contribuir a ser forjadores de nuevas generaciones.

El tiempo vuela, el 25 de febrero del 2026, se cumplieron 55 años de ese significativo hecho que transformó la vida de todos los graduandos y sus respectivas familias. Con gratitud, hermosos recuerdos, evocamos a todos nuestros colegas que ya partieron.

Nuestro país conmemora el Mes de la Patria, una oportunidad para reafirmar los valores inculcados por nuestros fundadores. Bajo el ejemplo de Duarte, Sánchez y Mella, mantenemos el firme propósito de defender nuestra identidad, fortalecer la institucionalidad y trabajar por el desarrollo de la nación.

¡Dios, Patria y Libertad! Nuestro eterno compromiso.