Diciembre dominicano 2025

Para la comunidad cristiana, diciembre, aparte de ser el último mes del calendario, es también motivo de júbilo por contener el día de la natividad de Jesucristo. Tanto católicos como protestantes recuerdan el nacimiento del Mesías, que habría de sacrificar su vida en pos de redimir del pecado a sus creyentes.

La cena de Nochebuena es el festejo que precede a la llegada al mundo de Jesús de Nazaret en el poblado de Belén. Tan fuerte es la tradición que sirvió de argumento para que Juan Bosch, en su rol de cuentista, escribiera “La Nochebuena de Encarnación Mendoza”, narrativa que dibuja con palabras el peso específico de una tradición. En ésta, un homicida fugitivo trata de llegar a la morada de su familia para cenar con su mujer e hijos, muriendo trágicamente en el camino; solamente su cadáver fue llevado al hogar por los ejecutores.

A raíz de la ejecución del tirano Rafael Leónidas Trujillo Molina el 30 de mayo de 1961, el pueblo dominicano coreaba en diciembre de ese mismo año: “Navidad con libertad / Navidad sin Balaguer”. Un año después, en 1962, se celebrarían las primeras elecciones libres después de la caída de la dictadura, certamen que ganaría con un amplio margen el profesor Juan Bosch, quien encabezaba la boleta del Partido Revolucionario Dominicano.

La toma de posesión del nuevo presidente tuvo lugar el 27 de febrero de 1963, y siete meses después, el mismo era derrocado tras un cruel golpe de Estado. El 20 de diciembre, a menos de 90 días del derrocamiento, caerían Manolo Tavares Justo, dirigente máximo del Partido 14 de Junio, junto a una pléyade de jóvenes revolucionarios que trataban de restituir el gobierno constitucional de Juan Bosch.

La revolución constitucionalista de abril de 1965, que pretendía reponer a Juan Bosch en el poder, fue impedida de lograr su objetivo mediante la segunda intervención militar norteamericana. Los militares constitucionalistas se reunieron en el hotel Matum en Santiago de los Caballeros, siendo atacados por militares apoyados por las fuerzas interventoras. Allí murió, el 19 de diciembre de 1965, en combate desigual, el coronel Juan María Lora Fernández, jefe del Estado Mayor del ejército constitucionalista.

Revisando los preámbulos de nuestra historia republicana, notamos que fue un 1 de diciembre de 1821 cuando el licenciado José Núñez de Cáceres proclamó la denominada Independencia Efímera de la parte este de la isla. Se llamó efímera ya que, a los dos meses, la separación política fue suprimida por las tropas del gobierno haitiano presidido por Jean-Pierre Boyer.

Como habrán notado, diciembre ha sido un mes variopinto en el devenir histórico de la República Dominicana. Fecha de alegría para muchos y de nostalgia o tristeza para otros. Unos celebran su natalicio, otros recuerdan a sus difuntos; lo cierto es que dicho espacio-tiempo nunca ha pasado desapercibido. El diciembre de 2025 no será la excepción: hay incertidumbre, miedo y frustraciones mezcladas con jolgorio en la compleja sociedad quisqueyana. ¡Ojalá que los nubarrones de la guerra regional se despejen! Antillanos e iberoamericanos queremos una Nochebuena y un año nuevo cargados de alegría y de fe en un mejor futuro para toda la humanidad.

¡Feliz Navidad, paz y prosperidad para todos los hombres y mujeres que pueblan la tierra!