Las diferencias entre Leonel y Danilo, no son nuestros problemas

No sé si a usted le pasa, pero yo ya estoy hasta el tope de la sobre dimensión que se le quiere otorgar a temas de índole personal frente al futuro de un país o un colectivo.

Los y las dominicanas nos despertamos todos los días a vivir nuestra realidad, salvo algunas pocas personas acomodadas a quienes no les afecta el alto costo de la vida y que hoy día cuentan con el privilegio de pertenecer al, cada vez más reducido, núcleo que se beneficia de las pocas obras y servicios que contrata y ejecuta este Gobierno.

Sin embargo, las y los demás tenemos muchas cosas de las cuales ocuparnos y parte de ellas, son el producto de vivir en un país que no le facilita la vida a nadie.

Empecemos por la salud; no poder contar con un sistema de salud que ya había superado barreras y que estaba siendo un aliciente incluso hasta para la clase media que también se beneficia de los medicamentos de alto costo y del Seguro Nacional de Salud (SENASA), sobre todo, porque es el único que le da cobertura a las personas adultas mayores, es un problema grave en nuestras vidas. Por otra parte, resulta increíble cómo se han incrementado los seguros médicos y de vehículos privados en los últimos dos años ¡Otro palo que aguantar!

La gente, se levanta a resolver su vida, ir a su trabajo, si cuenta con uno, para poder sostenerse y en la mayoría de los casos, estirando el peso. Se vive en la incertidumbre de cómo llegará la factura de la luz este mes, cómo haremos para pagar colegiatura o, en caso de asistir a la educación pública, sufrir la baja inversión en materiales didácticos, deterioro de infraestructura y demás situaciones que enfrenta la educación que ha ido en franco deterioro desde el 2020. ¿Cómo es que pagaremos el arreglo del vehículo o el préstamo que hicimos para comprarlo? ¿Cómo pagaremos la medicina o tal o cual intervención que el seguro no cubre?

Así mismo, vemos el diablo cada vez que el edificio o el condominio pide una tarifa adicional de mantenimiento porque la mensualidad no le alcanza para resolver temas de infraestructura, debido al encarecimiento de los materiales de construcción.

Si estás al cuidado de una persona envejeciente, tu vida es una verdadera esclavitud, porque se trata de personas que en ciertos casos no pueden valerse por si mismas, ni quedarse solas, lo cual, se puede convertir en situaciones de abusos a personas mayores o familiares esclavizados sin ayudas ni programas de asistencia que colaboren a apalear la situación. Y qué decir de las familias que tienen un hijo o hija en condiciones especiales que necesitan terapias, entre otros temas que consumen tiempo y dinero, en medio de esta crisis económica y crispación social.

Cada vez es mayor la cantidad de deudas personales en tarjetas de crédito por culpa del alto costo de la vida. Hay datos que indican que las y los dominicanos están comiendo e base a deudas con tarjetas. Ante esta realidad, le sumamos la hostilidad de un país sumergido en la basura y cada vez con más y más francas violaciones al medio ambiente, sin soluciones reales para colaborar con el tráfico y con una juventud que se le dificulta obtener empleo. Agreguemos a grupos empresariales que sostienen a la clase media sin movimiento de inversión de capital desde el Estado o que se les deben pagos de licitaciones desde el 2021 y nada avanza.

Nos enfrentamos a situaciones GRAVES cada día, tenemos demasiado estrés, demasiados problemas. Nuestra calidad de vida ha ido bajando y la decadencia del Gobierno se refleja en TODO, incluyendo una irresponsabilidad generalizada con los servicios privados. Entonces, reflexionemos: en ese día a día nuestro ¿Dónde rayos caben los problemas o diferencias entre Leonel Fernández y Danilo Medina?

Es decir, que tenemos un grupo de 15 o 20 comunicadores y plataformas digitales, tratando este tema cómo que es un problema del país, mientras que la sociedad carga con el peso de su realidad y sus situaciones diarias.

Yo quisiera saber si a la persona que está ahora mismo en el supermercado con dificultad para resolver la alimentación de la familia del día o de la semana, o quien está en un hospital aún sin cama ni atención, o a quien la burocracia se la está comiendo y no puede costearse un medicamento de alto costo, a quienes le pusieron una prótesis mala y se le dañó, o a quien le dejaron morir a su familiar gracias al desfalco de SENASA ¿En serio sus cabezas están en qué Leonel hizo y Danilo hizo y por eso entonces pasó tal cosa y que esto o lo otro?

¡No, por Dios!