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A quien Dios se lo dio...- Completen ustedes la conocida expresión, lo único que se me ocurre decir luego de enterarme de la noticia, además de reconocer que la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) tiene mucha suerte, tal vez demasiada, si consideramos el enorme daño que provocan los recurrentes paros, huelgas y movilizaciones de sus miembros a la educación pública dominicana. Llego a esa conclusión luego de leer que los maestros, que son los servidores públicos mejor pagados de este país, recibirán aumentos salariales de entre el 7% y el 32% a partir del próximo mes de junio retroactivos al 2025, según lo que reveló ayer el presidente de ese gremio, el profesor Eduado Hidalgo. Se trata, según lo que explicó, de los incentivos que recibirán los maestros como resultado de la Evaluación de Desempeño Docente (EDD) que realiza el Ministerio de Educación.

Puestas así las cosas no queda mas remedio que felicitar a los agraciados que recibirán esos incentivos, que también beneficiarán a los directores de escuelas, coordinadores pedagógicos, orientadores, psicólogos, técnicos docentes, dinamizadores de tecnologías de la información y personal bibliotecario. Como siempre tiene que aparecer un pero no faltarán los que consideren esos incentivos como un premio inmerecido a un sindicato cuyos miembros, vuelvo a repetirlo, faltan a su compromiso de impartir docencia con cualquier pretexto, aunque eso afecte el cumplimiento del calendario escolar o impacte de manera directa en la calidad de la enseñanza que deben recibir sus alumnos. Es por esa razón que en la misma crónica periodística que dio a conocer el aumento de sueldo a los maestros se informó también, como si fuera la cosa mas natural del mundo, que las clases en las escuelas públicas del país fueron suspendidas ayer y hoy martes para que puedan asistir a las plenarias del Primer Congreso Pedagógico 2026, como parte de las actividades conmemorativas del 56 aniversario de la fundación de la ADP. A quien Dios se lo dio...