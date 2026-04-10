Creado: Actualizado:

No es suficiente.- Yeni Berenice Reynoso, la Procuradora General de la República, se ha ganado a pulso el derecho a que la tomemos en serio cuando afirma que hará todo lo que haga falta para evitar que el proceso judicial se convierta “en un ejercicio de dilaciones innecesarias”, como ha sucedido, agrego yo, con los grandes casos de corrupción que se eternizan en los tribunales. Pero la titular del Ministerio Público sabe muy bien, porque lo ha vivido en carne propia, que su determinación de hacer cumplir el mandato constitucional de tutelar los derechos de las víctimas, en este caso como consecuencia del derrumbe de la discoteca Jet Set, no es suficiente. La funcionaria criticó la decisión del juez Raymundo Mejía de autorizar un nuevo peritaje para determinar las causas que solicitaron los abogados de los hermanos Espaillat, que calificó como “innecesario y jurídicamente improcedente” en virtud de que las pruebas aportadas por el Ministerio Público evidencian que los acusados tenían conocimiento de las fallas del techo del centro de diversión.

Sin embargo habrá que estar preparados, y esperemos que también lo esté la Procuradora, para ser testigos de otros recursos jurídicamente improcedentes de sus abogados, que el juez está en libertad de acoger o rechazar le guste o no al órgano acusador. De acuerdo estoy con Yenni Berenice cuando dice que si es verdad que los hemanos Espaillat están compungidos por la tragedia y dicen respetar la dignidad de las víctimas y sus familias, como expresan en un comunicado, no deberían entorpecer el conocimiento del fondo del proceso solicitando contraperitajes absurdos, con lo que evidencian la incoherencia que hay entre sus acciones y sus palabras. Culpas son de las relaciones públicas, pero también de una falta de sensibilidad y empatía que sobrecogen y espantan, de las que parece haberse contagiado el juez que conduce el proceso. Y contra eso, lamentablemente, es poco lo que pueden hacer Yenni Berenice y el Ministerio Público.