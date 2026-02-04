Creado: Actualizado:

Concentrada mayormente entre paredes de hogares dominicanos continúa en elevada tasa la violencia que desde muchos adultos se dirige a la población comprendida entre las edades de 1 a 14 años manifestándose en maltratos físicos, disciplina humillante y negligente atención a sus necesidades materiales y emocionales. Un cuidadoso análisis de este fenómeno estructural y cotidiano en la sociedad estableció que el horror de los maltratos llega hasta el 63% del segmento demográfico en minoría de edad.

Indicación alarmante de que la aplicación desproporcionada de abusos físicos y psicológicos que se manifiesta en el país incluye crecientemente a los seres más vulnerables. Y todavía peor: cuando se trata de la colectividad de niños y niñas de 3 y 4 años de nacidos, el porcentaje de agresiones asciende al 70%, de acuerdo con evidencias reunidas por personalidades e instituciones comunitarias en asociación con la UNICEF, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en el marco de la Universidad Iberoamericana, UNIBE.

Pruebas de que se trata de un tipo de violencia que tiende a ser vista socialmente como algo aceptable, habitual o normal con el riesgo de que el grado de indiferencia así manifiesta pueda tener un efecto multiplicador. Lo que se procura con la exposición de estos dramáticos detalles de las violaciones a los derechos de la niñez y la adolescencia es generar en la colectividad dominicana sentidos de prevención y de desarticulación institucional activando voluntades que deriven en acciones concretas.

Además de agredir con consecuencias limitadas las integridades físicas y morales de miembros jóvenes de la colectividad nacional, desde el 2018 hasta el 2022 fueron víctimas de homicidios 212 de ellos y en un solo año reultaron segadas las vidas de 33 menores de edad. Esto en el contexto de una elevada manifestación de violencia social que en el país se expresa en delincuencia, conflictos sociales, intrafamiliares y de género. La sociedad es víctima, en la plenitud de su extensión, de una agresividad conductual que exige contundentes respuestas del Estado antes de que resulte demasiado tarde.