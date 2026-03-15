Wendy García, la dominicana que conquista París y triunfa en las grandes pasarelas

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Su estilizada figura, fruto de una genética envidiable, facciones universales que seducen las cámaras y la imponente personalidad de la modelo dominicana Wendy García, no han pasado desapercibidas para las reconocidas marcas y pasarelas internacionales.

Su debut con la prestigiosa marca Dior, en París, demuestra que esta ninfa caribeña posee el arsenal preciso, para protagonizar importantes campañas y lucir con garbo, las elegantes propuestas de los más afamados diseñadores.

Y es que, esta nueva cara de la reconocida agencia Néfer Models Management, dirigida por la destacada caza talentos Nileny Dippton, surgió como un diamante en bruto, de las entrañas del sur dominicano.

“Una vez más demostramos que somos los creadores de estrellas. Wendy llegó a nuestras manos desde Azua y le ayudamos a desarrollar todo su potencial, tanto físico como interior”, afirmó la también laureada actriz.

“Ella viene de una familia humilde -continuó Dippton-su madre trabaja en casas de familias y su padre es agricultor. Es la tercera de cuatro hermanos y cuando la firmaron a nivel internacional, estaba finalizando la secundaria”.

Una realidad que no le ha impedido a esta elegante maniquí de impactante color chocolate, dar el gran salto al exigente y competitivo mundo de la moda. Unos ambiciosos pasos que demuestran sus deseos de “comerse el mundo”.

Wendy García

“Wendy tiene en estos momentos muchas opciones interesantes y demuestra mucha proyección. Además de Dior, desfiló para la marca Courréges, Alexander Macqueen, la diseñadora de modas británica Victoria Beckham, más las editoriales The Face Magazine y M Le magazine du Monde, lo cual significa que está en la mira de la élite de la moda internacional”, finalizó Dippton.