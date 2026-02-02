Lo que en buena lid era para el Fisco y no llegó

Creado: Actualizado:

Cualquier estudio medianamente técnico (como acaba de expresarlo uno de ellos) confirmaría el alto costo social de la baja recaudación e infuncionalidad del sistema tributario que algunos críticos insisten en atribuir a una negativa discrecionalidad del Gobierno, a su desprecio por prioridades y a factores externos. El caso es que República Dominicana figura entre los Estados de menor inversión pública en el hemisferio, la que ha descendido de forma pronunciada en los últimos años. Un declive que se corresponde con una de las presiones fiscales más bajas de la región (13.7 %) con una caída del gasto reproductivo inferior al de Panamá; lejos del promedio latinoamericano (21.3%) y del país de mayo recaudo: Brasil, con 33,5%. Así, aunque hasta hace poco Rep. Dom. registraba una de las tasas de crecimiento del PBI más altas de la región (5% en 2024).

Y que conste: el 80% de los aportes al valor total de bienes y riquezas generados en la mayoría de los países (y República Dominicana no es la excepción) proviene del sector privado. Beneficiario por antonomasia del gasto público…. incluyendo el que inefablemente es definido como gasto tributario: ese que la molicie y la generosidad como recaudador de algunos fiscos como el local fallan en captar por imperfecciones, por evasiones o por concesiones con una sobreprotección a intereses privados cuya largueza pierde justificación cuando excava hoyos en la finanza pública y resta severamente al Estado la capacidad de redistribuir progreso.

RD$383,566 millones quedaron en el 2025 en los dominios de una diversidad de generadores de bienes y servicios solo por exenciones impositivas. Lo demasiado, hasta Dios lo ve y las expresiones de riqueza y de crecimientos espectaculares de patrimonios son por estos predios palpables con plusvalías y elevaciones récord de inversiones particulares. Las loterías no son las únicas “fábricas de millonarios” en estos 48 mil kilómetros cuadrados. Sin una reforma fiscal integral y justa a muy corto plazo, en vez de crecer el bienestar y el desarrollo socialmente incluyente y homogéneo, la marginación social seguirá creciendo.