Buenas señales ante un contexto preocupante

La economía dominicana está pronosticada por el Banco Central para crecer en torno a un 4% en este 2026 de desafíos y riesgos por tensiones geopolíticas, lo que significa que en su perspectiva estaría por encima del promedio de América Latina estimado en 2.1% a pesar de que la entidad, de rigor analítico y capacidad de ver más allá de lo que está a simple vista, acompaña su proyección con la categórica advertencia de que el país discurre en un entorno de creciente incertidumbre, lo que obliga, e indica en su último comunicado, que se debe estar alerta y monitorear “los cambios económicos para actuar oportunamente” frente a la materialización de señales de mayores peligros a considerar.

El BC confía en que la inflación permanecería por corto tiempo en el límite superior de sus fluctuaciones para moverse gradualmente hacia una cota tranquilizadora para los agentes de la economía en su marcha hacia un final de año en un marco preocupante de presiones sobre los mercados energéticos y el comercio marítimo, evoluciones a ser tomadas muy en cuenta por República Dominicana.

No todo es sombrío: El déficit de cuenta corriente previsto en un 1,1% del PBI para este año podría quedar totalmente financiado por una inversión extranjera directa (IED) que cerraría en unos US$5,150 millones en ratificación de la confianza de los inversionistas internacionales en la estabilidad dominicana. En compensación a un barril de petróleo previsto a estabilizarse en US$60.00 -aunque ayer estaba preocupantemente en el nivel de los US$90.00- el precio de la onza troy de oro se pronostica para US$4,450 en el resto del período.

Y la mejor noticia ratificada ayer por el Banco Central: La República Dominicana mantiene fundamentos macroeconómicos sólidos y un déficit externo manejable con exportaciones diversificadas; además de que la Casa Blanca ha indicado que los textiles y prendas de vestir del DR-CAFTA estarían exentos del arancel global de un 10% recientemente adicionado para el resto de países. Garantía de competitividad para las zonas francas locales que no se verían impactadas y pasarían desde ya a un futuro prometedor.