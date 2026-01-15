Las dos versiones sobre una aseguradora estatal

Creado: Actualizado:

Decida el lector cuál es la declaración mejor fundada o espere a que una revisión mayor y de ostensible neutralidad política y certificación profesional objete o corrobore en sus diferentes detalles lo que, reaccionando a aseveraciones sobre pérdidas en Seguros Reservas, su vicepresidente, Nelson Arroyo, declaró tratando de ser contundente que en esa aseguradora estatal no hay hoyo financiero y que nunca ha sido deficitaria. Y algo más: que si bien ha tenido unos años mejores que otros, en el 2025 sus utilidades crecieron en un 133%.

El catedrático en economía de la universidad de Harvard, a la vez que dirigente político opositor, Juan Ariel Jiménez, recibió así una respuesta a sus afirmaciones como articulista de prensa de que sin “transferencias encubiertas” como ingresos por primas, la entidad controlada por el Gobierno estaría en números negativos en el período 2022-2024 y partiendo de informaciones de la propia Superintendencia de Seguros, atribuyó a la aseguradora haberse generado serios problemas con un fuerte incremento de gastos.

Sin embargo, Arroyo ripostó que tomando en cuenta una tendencia positiva en las operaciones del seguro estatal, el cierre de diciembre estaba proyectado para certificar aumentos extraordinarios de utilidades superiores a los RD$2,300 millones, “lo que constituiría el mayor desempeño financiero de sus 23 años de trayectoria”.

Contra esa bondad, Jiménez sostuvo en su más reciente artículo de opinión en páginas del periódico Listín Diario que Seguros Reservas pagó en el período cuestionables y nutridas comisiones a “intermediarios” difíciles de justificar tratándose de pólizas contratadas por otros entes del Estado sin participación de terceros.

En el año 2025 la agencia aseguradora del sector público cerró en noviembre su más reciente período con utilidades por RD$1,839 millones superando el resultado anual anterior que fue de RD$789 millones. En el 2022 fue que la empresa aseguradora obtuvo menos ganancias con solo RD$609 millones.

Jiménez insistió en que Seguros Reservas aumentó extraordinariamente en corto lapso los sueldos, salarios y bonificaciones y en cinco años triplicó el gasto administrativo. En 2024 habría gastado en publicidad más dinero que los ministerios excepto los de la Presidencia y Turismo.