INFOTEP certifica a nuevos profesionales en hotelería y gastronomía en Punta Cana

Bávaro-Punta Cana, RD. - El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y el Hotel Lopesan Costa Bávaro realizaron la graduación de 82 técnicos formados mediante programas de validación ocupacional, en las áreas de Arte Culinario (Gastronomía), Bar y Restaurante, competencias claves para elevar la calidad del servicio en uno de los destinos turísticos más importantes del Caribe.

Del total de egresados, 39 corresponden al Técnico en Arte Culinario, de los cuales tres fueron mujeres y 36 hombres, mientras que 43 se graduaron como Técnicos en Bar y Restaurante, integrados por 22 mujeres y 21 hombres.

La directora de Validación y Certificación del INFOTEP, Ramona Mejía, en representación del director general Rafael Santos Badía, destacó que sólo en el pasado año 2025, un total de 10,482 personas fueron certificadas en gastronomía, hotel y turismo, panadería y repostería, administración de recursos humanos, servicio de bar y restaurante y formación relacionada con la industria de la hospitalidad.

“Cuenten con el apoyo siempre del INFOTEP en todo lo que tiene que ver con la formación y la capacitación y los diferentes servicios que nosotros ofrecemos como institución. Este título que hoy reciben es la caja de herramientas que ustedes llevarán a cualquier lugar que se movilicen”, apuntó Mejía.

La gerente de Recursos Humanos del Hotel Lopesan, Yuya Sención Melo, explicó que el proceso de validación formativa se inició con 82 colaboradores de una plantilla actual que supera los 1,000 empleados, y que se ampliará de manera significativa con la apertura de los nuevos hoteles del grupo prevista para mediados de este año, lo que implicará la incorporación de más de 1,000 nuevos colaboradores.

“Esta graduación marca apenas el comienzo de un camino que recorreremos junto al INFOTEP, con el compromiso de que nuestros colaboradores alcancen una certificación con reconocimiento local e internacional, que dignifique y ponga en valor el trabajo que por décadas han venido realizando”, afirmó Sención Melo.

El presidente de la Asociación de Hoteles Zona Este (Asoleste), Ernesto Veloz, valoró el aporte del INFOTEP al desarrollo del capital humano en la región Este, al considerarlo un pilar para el sector turístico, y por la incorporación al mercado hotelero de jóvenes con mayores competencias, motivación y deseos de superación.

En nombre de los graduandos, los nuevos técnicos Libely Santana y Miqueas Jiménez, valoraron el impacto de la validación ocupacional que acredita su experiencia en Gastronomía, Bar y Restaurante.

Al acto de graduación celebrado en el auditorio del hotel Lopesan en Bávaro, acudieron también directivos regionales del INFOTEP y colaboradores de la empresa hotelera.

¿Qué es la validación ocupacional del INFOTEP?

La validación ocupacional es un proceso mediante el cual el INFOTEP evalúa, reconoce y certifica las competencias laborales que una persona ha adquirido a lo largo de su experiencia de trabajo, independientemente de cómo haya obtenido esos conocimientos.

Este modelo se basa en normas técnicas, estándares de desempeño y perfiles ocupacionales definidos por el sector productivo, permitiendo a los trabajadores obtener una certificación formal con reconocimiento nacional e internacional, mejorar su empleabilidad y dignificar su trayectoria laboral dentro del sistema de formación técnico profesional.