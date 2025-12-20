Los mortales efectos colaterales de Senasa

Creado: Actualizado:

El expediente que configura un gigantesco fraude en el Servicio Nacional de Salud (Senasa) es a su vez la trágica historia de una extinción gradual de la protección que con procedimientos y suministros medicinales de alto costo a sus afiliados extendían la vida de centenares de pacientes con enfermedades catastróficas de diferentes lugares del país y con mayor presencia en la ciudad de Santiago y sus cercanías. Una buena parte de ellos ya murió y otros podrían correr la misma suerte porque se trata de un sistema estatal al que la corrupción dejó colapsado y necesita tiempo para reponerse. Es decir, aquellas fechorías, documentadas por una parte de los confesos autores, no han dejado de matar.

Las primeras revelaciones que parten del Ministerio Público en anticipación a los procesos de instrucción, han puesto a la luz la descripción judicial de impresionantes adulteraciones y simulaciones administrativas en serie para generar enriquecimientos ilícitos que condujeron a Senasa a una incapacidad operacional descrita en la formulación de cargos como lo más grave que en materia de corrupción ha manejado los investigadores en mucho tiempo y que hicieron crecer vertiginosamente los patrimonios de quienes encabezaron la trama.

La otra cara de la moneda se expresa en secuelas de profundos daños a la sociedad con retrasos en aprobar, y hasta negar en absoluto, la aplicación de tratamientos cruciales para padecimientos de cáncer avanzado, quebrantos hematológicos de intensa manifestación y patologías crónicas de esas que pueden cobrar vidas por falta de continuidad.

El balance hasta ahora en áreas asistenciales de la región norte incluye el que decenas de pacientes oncológicos han visto avanzar sus dolencias por retrasos en el suministro de productos farmacéuticos incosteables para ellos mismos y por cambios súbitos para fórmulas -que no son las recomendadas por los médicos- que revelan una alarmante incapacidad de la asegurada para mantener el apropiado nivel de las medicaciones especializadas que realmente funcionan. ¡La corrupción en duro impacto contra la preservación de la salud y la vida de dominicanos de escasos recursos económicos!