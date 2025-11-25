No violencia a la mujer: compromiso de todos

Creado: Actualizado:

El día nacional e internacional en que se expresa condena a todo tipo de agresión física o psicológica a la mujer es hoy 25 de noviembre con particular significación para este país, lugar de la fecha tomada en cuenta para universalizar la conmemoración por el asesinato en 1960 de las hermanas Mirabal y de su chofer Rufino de la Cruz por orden del dictador Rafael Trujillo.

A 65 años de ese infausto hecho, la sociedad dominicana es exhortada por la Universidad Iberoamericana, UNIBE, y el periódico Hoy a asumir el propósito de combatir la violencia contra las mujeres como un "compromiso de todos" por la complejidad de causas en su incidencia en este medio que se manifiesta sobre un elevado porcentaje de ellas y porque el silencio del entorno ciudadano estimula la agresividad acentuándola hacia perfiles epidémicos. Procede reaccionar asociativamente contra este mal.

En el conversatorio llevado a cabo ayer en la sede universitaria con la participación de reconocidos especialistas se reafirmó, con enfoques integrales, la necesidad de contrarrestar la tendencia a justificar el empeño de ver la violencia como algo normal y cultural.

Es hora de impulsar un diálogo constructivo y permanente en dirección a neutralizar los factores que propician los comportamientos destructivos de una masculinidad impulsiva que en este país ha causado en lo que va de año la muerte a 49 mujeres dejando en orfandad a por lo menos 79 menores de edad cuando falta el mes final más trágico por intensificarse los consumos alcohólicos con fricciones por una cercanía buscada hacia parejas y exparejas.

En el marco del encuentro auspiciado por UNIBE y el periódico Hoy quedó resaltado, entre otros aspectos cruciales a tomar en cuenta para la prevención de abusos, especializar juezas y jueces para una aplicación de justicia con perspectiva de género tomando en cuenta que muchos agresores manipulan cortes -algo sumamente grave- para prolongar maltratos con demandas y reclamos injustificados.

Demostrado que se está ante un tipo de violencia que se manifiesta en diferentes escenarios incluyendo tribunales de familias, niños y adolescentes.