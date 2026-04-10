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A pocas horas de anunciarse un acuerdo de paz entre Irán, Estados Unidos e Israel que establecía en sus primeros tres puntos, un alto total de la guerra contra Irak, Líbano y Yemén, el cese permanente de la ofensiva contra Irán y el fin de todos los conflictos en la Región, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, desató un intenso bombardeo contra zonas civiles densamente pobladas de El Líbano dejando más de 250 muertos y cerca de mil heridos con el pretexto de perseguir al grupo terrorista Hezbolá, acción que sin titubeo, respaldó el presidente Donald Trump.

Esta inadvertida agresión militar de Israel, con el apoyo incondicional de su protector Donald Trump, y el bombardeo a la refinería de la isla de Laván, en Irán, provocó reacciones de esta última que incluyen el cese de los inicios del proceso de apertura del estrecho de Ormuz con lo que todo lo que se había avanzado en procura de la paz en el Medio Oriente, con la mediación de Pakistán, cae en un punto muerto de las negociaciones que serán retomadas este viernes con la presencia del vicepresidente norteamericano JD Vance.

El panorama mundial se torna sombrío con el incontrolable accionar guerrerista de Donald Trump y Benjamín Netanyahu.