Empresas responsables: cuando el discurso ético se derrumba y la ciudadanía despierta

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En el mundo empresarial contemporáneo, la palabra responsabilidad se ha convertido en un recurso publicitario. Las compañías hablan de ética, sostenibilidad, transparencia y compromiso social como si fueran parte natural de su ADN. Sin embargo, cuando se examinan sus prácticas reales, la distancia entre lo que predican y lo que hacen es tan profunda que ya no puede ocultarse detrás de campañas de marketing ni informes de responsabilidad social cuidadosamente maquillados.

Esa incoherencia no es un hecho aislado; es la manifestación visible de un patrón estructural que se repite en distintos países y sectores. En la República Dominicana, donde la regulación arrastra una debilidad crónica y la supervisión suele confundirse con cortesía institucional, esta contradicción deja de ser un matiz y se convierte en una evidencia difícil de ignorar. Es el síntoma de un ecosistema donde las reglas existen, pero rara vez se hacen sentir.

Conviene decirlo sin rodeos: una parte significativa del empresariado ha normalizado la brecha entre su discurso y su conducta. Mientras celebran la ética y la transparencia, sus acciones revelan prioridades que avanzan en dirección contraria. Esa brecha no es un descuido: es un mecanismo funcional que permite sostener narrativas aspiracionales mientras se preservan prácticas que contradicen abiertamente esos valores. El resultado es un deterioro progresivo de la credibilidad, del capital reputacional y de la confianza pública, un recurso estratégico en un país con instituciones frágiles.

Cuando la salud del consumidor se sacrifica en nombre de la rentabilidad

Las empresas que producen frutas, vegetales y otros productos perecederos para exportación aplican preservantes, ceras industriales y sustancias químicas que prolongan artificialmente la vida útil de sus productos. Lo hacen para cumplir con exigencias logísticas, pero también sabiendo que algunos de estos compuestos pueden resultar perjudiciales para la salud humana.

Aquí emerge la pregunta ética central: ¿puede una empresa proclamarse “ética y socialmente responsable” cuando coloca la rentabilidad por encima de la salud del consumidor? La respuesta es evidente, pero la práctica persiste.

El lenguaje oculto de los códigos: desinformación como estrategia

Los productos llegan al mercado con códigos, siglas y numeraciones que solo un especialista puede interpretar. Esta complejidad no es accidental: es una estrategia para impedir que el consumidor comprenda qué está comprando y qué riesgos asume.

Como señala el texto original, “la ética y la transparencia empresarial, en cualquier parte del mundo, exigen claridad, no confusión”. Etiquetas deliberadamente opacas no solo incumplen el deber de informar: facilitan que los consumidores adquieran productos que pueden dañar su salud e incluso poner en riesgo su vida.

Cuando la regulación es débil, los riesgos se multiplican

En la República Dominicana, la regulación sobre etiquetado, inocuidad alimentaria y trazabilidad es insuficiente o se aplica de manera irregular. Esta fragilidad permite que empresas locales e internacionales operen sin controles estrictos, sin auditorías independientes y sin consecuencias reales cuando ocultan información o incumplen estándares.

La falta de regulación no es solo un problema técnico: es un problema moral. Un Estado que no protege al consumidor permite, por omisión, que la salud pública quede subordinada a intereses privados rentistas.

La mayor hipocresía de la “banca responsable”

Pocas industrias han sabido apropiarse del discurso ético con tanta habilidad —y tan poca coherencia— como el sector financiero dominicano. La llamada banca responsable se presenta como un modelo de integridad y compromiso social, pero muchos de sus comportamientos contradicen los principios que dicen defender.

Los seis Principios de Banca Responsable del PNUMA buscan alinear las decisiones financieras con el bienestar colectivo. Sin embargo, las mismas entidades que los promueven participan activamente en la creación y gestión de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), configurando un conflicto de intereses evidente.

El documento lo expresa con claridad: “la doble condición de estas entidades —ser juez y parte en un sistema que administran y del cual obtienen beneficios— configura un conflicto de intereses innegable”.

Ese conflicto genera distorsiones en la toma de decisiones, riesgos de captura regulatoria, débil protección al consumidor, concentración de poder económico y erosión de la legitimidad del sistema.

Instituciones públicas: del discurso a la acción

ProConsumidor, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Agricultura y los organismos reguladores del sistema financiero deben asumir un rol más firme. La responsabilidad social del Estado exige regulaciones claras, auditorías públicas, sanciones ejemplares, transparencia y protección efectiva del consumidor.

Los valores y principios éticos institucionales no se demuestran con declaraciones, sino con acciones coherentes y sostenidas. Como siempre ha sido: los hechos valen más que mil palabras.

El consumidor: de víctima pasiva a actor político

Los consumidores dominicanos no son simples compradores: son ciudadanos con poder económico, social y político. Ese poder puede transformar mercados enteros y obligar al sector empresarial a cumplir con la ley.

Un consumidor informado puede rechazar productos con información incompleta, exigir transparencia, denunciar abusos, apoyar a empresas éticas, visibilizar malas prácticas y boicotear a quienes incumplen estándares.

Hoy, la responsabilidad social no es solo empresarial; también es ciudadana. El poder activo de la ciudadanía se ha convertido en una especie de tribunal social capaz de juzgar y presionar a quienes incurren en prácticas ilícitas o contrarias al interés público.

Empresas irresponsables pagan un precio alto

En la era digital, ya no hay refugio para la incoherencia. Las empresas que predican ética mientras practican abuso terminan expuestas, señaladas y castigadas por una ciudadanía que dejó de tragar discursos vacíos. Hoy, la transparencia no es una opción: es una obligación. Y quien no la cumple, cae.

El Estado tampoco queda fuera de este escrutinio. Cuando permite la opacidad, cuando tolera conflictos de intereses, cuando mira hacia otro lado, se convierte en parte del problema. Un Estado que no protege a su gente pierde autoridad moral y política. Y la ciudadanía lo sabe.

Porque la gente ya no es un público pasivo. Es un actor vigilante, incómodo, persistente. Observa, denuncia, presiona y exige. Y cuando decide actuar, ninguna empresa ni institución puede esconderse detrás de campañas de imagen o discursos bien redactados.

En este nuevo escenario, quienes no actúan con integridad terminan perdiendo lo único que no se compra ni se recupera: la confianza pública. Y una sociedad que despierta no perdona fácilmente a quienes la traicionan.