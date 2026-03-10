Creado: Actualizado:

Enemigos internos.- Alguien dirá que aquí solo resaltamos las cosas negativas, que cuando se trata de la Policía Nacional siempre vemos el vaso medio vacío en lugar de medio lleno, pero debe entenderse se que algunas actuaciones de sus miembros son absolutamente inaceptables, sobre todo cuando aquellos que deben proteger nuestros bienes, vidas y propiedades traicionan su uniforme y lo que representa pasándose al otro bando y aliándose con los que debería perseguir y apresar. Es el caso de los tres agentes apresados en flagrante delito, junto a tres civiles, cuando se desplazaban a bordo de cinco motocicletas reportadas como robadas en el municipio Las Matas de Farfán, en la provincia San Juan, con lo que ya son mas de diez los miembros de la institución involucrados en hechos reñidos con la ley en las últimas dos semanas.

Y si lo pongo de esa manera es para que se entienda mejor porqué trato de llamar la atención sobre acciones que deben preocupar a todos, empezando por quienes dirigen la Policía Nacional, sometida a un proceso de reforma que se resiente cada vez que algunos de sus miembros actúan al margen de la ley con tanta desfachatez. La primera víctima de esa clase de comportamiento, lógicamente, es la confianza que debe inspirar en los ciudadanos; y la segunda, pero no menos importante, la credibilidad. ¿Quién va a confiar y creer en unos policías que se dedican a robar motores o que en medio de una investigación que realizan se apropian de mas un millón de pesos, como acaba de suceder en San Cristóbal? No hay dudas, además de que sería mezquino negarlo, que la Policía se ha modernizado y tecnificado, que su capacidad de respuesta frente al delito ha mejorado de manera significativa. Pero lo que desde el Poder Ejecutivo, y la propia Dirección Nacional de la institución, se está haciendo con las manos y muchísimo dinero unos cuantos malandrines lo desbaratan con los pies, lo que claramente nos recuerda que los principales enemigos de esa reforma están dentro de la propia Policía.